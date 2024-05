Há um pó mágico à venda nos supermercados que deixa os panos de cozinha como novos

Do vinho ao café. Guia completo sobre como tirar nódoas difíceis

Os panos de cozinha são uns verdadeiros sacrificados no que diz respeito a nódoas. Afinal, são sempre puxados para limpar aquele bocado de molho que salpicou a bancada ou o sumo da fruta depois de se descascar a peça. Isto faz com que depressa fiquem manchados e com um aspeto feio.

Apesar de já haver um sem número de produtos antinódoas, poucos são tão eficazes como um certo produto natural que está a ganhar cada vez mais fama: o percarbonato de sódio. Apesar do nome semelhante, não é o mesmo que bicarbonato de sódio (explicámos as diferenças neste artigo). E é uma ajuda de força na hora de tirar nódoas.

Num post no seu Instagram, a loja Maria Granel explica que o percarbonato é feito a partir de matérias-primas naturais, como água, sal, giz, entre outros, e é um agente clareados, desengordurante, desincrustante, amaciador e oxidante. Tem a grande vantagem de poder substituir a lixívia na grande maioria das vezes.

O percarbonato é eficaz em todas as manchas orgânicas, como as de vinho tinto, chocolate, fruta, beterraba, relva, entre outras, além de ser ótimo a eliminar o calcário da água. É por isso que é perfeito para deixar os panos da cozinha como novos.

Para utilizar, basta colocar duas colheres de sopa de percarbonato de sódio num alguidar juntamente com os panos manchados, e verter água quente (deve estar a mais de 40ºC). Depois é só deixar atuar e colocar para lavar na máquina. Em alternativa, pode colocar-se uma a duas colheres de percarbonato diretamente no tambor da máquina de lavar.

Para manchas mais persistentes, a Maria Granel recomenda fazer uma pasta com o pó e água a pelo menos 40 ºC. Depois é só deixar secar antes de colocar a lavar.

A única recomendação é que em tecidos e cores delicadas, teste primeiro numa área não visível.

O percarbonato de sódio está à venda na Maria Granel (disponível em sacos de 1kg e 2,5kg) e em supermercados.