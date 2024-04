Bicarbonato de sódio e percarbonato de sódio: o que distingue estes dois heróis da limpeza e qual deve escolher

O bicarbonato de sódio, juntamente com o vinagre, deve ser o produto natural mais usado no campo da limpeza. É apontado como quase milagroso, sendo a opção ideal para tirar nódoas, desinfetar o colchão ou até tirar o bolor das paredes. Mas nos últimos tempos começou a surgir um outro produto natural que está a dar que falar, o percarbonato de sódio.

Apesar dos nomes semelhantes, o bicarbonato de sódio e o percarbonato de sódio são diferentes, ainda que ambos tenham propriedades muito interessantes para as lides domésticas. Vamos explicar quais são as diferenças entre eles.

O que é percarbonato de sódio e para que serve

O percarbonato de sódio é um pó natural que quando entra em contacto com água quente, liberta oxigénio. É esta reação química que faz deste produto tão interessante para limpezas e para a lavagem da roupa, já que ajuda a levantar manchas, sujidade e germes.

Tem propriedades antibacterianas, antifúngicas e desodorizantes, explica o site Branch Basics. Além disso, serve para branquear a roupa.

Não é comestível, mas é considerado seguro tanto para humanos como para o ambiente por ser biodegradável.

O que é o bicarbonato de sódio e para que serve

Quem se interessa por produtos naturais de limpeza, com certeza já viu um sem número de receitas que usam o bicarbonato de sódio. Além de poder ser usado na cozinha em bolos e massas, tem propriedades desinfetantes, ajudando a eliminar cheiros e sujidade, e neutraliza odores, explica o site Real Simple.

É também ligeiramente abrasivo, sendo por isso referido por vezes em truques para branquear os dentes.

Como usar bicarbonato de sódio e percarbonato de sódio

Agora vamos ao que interessa: como podemos utilizar um e outro produto no nosso dia a dia.

O bicarbonato de sódio é extremamente versátil – não é à toa que temos um artigo sobre as suas 20 utilizações incríveis em casa. Pode ser usado para retirar manchas entranhadas nas caixas plásticas, ajuda a tirar nódoas entranhadas de panos de cozinha, afasta humidade e ácaros do colchão, pode ser usado para fazer uma receita de desodorizante para a casa, entre muitas outras coisas.

Já o percarbonato de sódio é um excelente aliado contra as nódoas difíceis em roupa branca e clara. Pelos seus poderes branqueadores, é importante ter cuidado quando se junta com roupa colorida.

De acordo com o site Planet Friendly Living, o percarbonato de sódio não danifica a estrutura dos tecidos, sendo muito bom para remover manchas, dar nova vida às cores e retirar manchas amarelas de tecidos brancos.

Quando as nódoas estão bem entranhas ou são muito grandes, uma boa forma é deixar as peças de molho com percarbonato de sódio e água quente (no mínimo a 40 graus). Para uso mais generalizado, basta colocar uma colher deste pó juntamente com o detergente normal da roupa.

Tanto o percarbonato de sódio como o bicarbonato de sódio podem ser encontrados no supermercado.