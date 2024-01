Estes nove distritos vão estar sob aviso devido à chuva forte a partir da tarde de hoje

Nove distritos do continente estão hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar com aviso amarelo até sexta-feira, sendo que nos distritos mais a Sul o alerta só está previsto a partir das 21h.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga até às 09:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, chuva, mais intensa no final do dia no Centro e Sul, vento por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira e pequena descida.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 07 graus Celsius (em Bragança e Guarda) e os 15 (em Faro) e as máximas entre os 10 (em Bragança) e os 18 (em Santarém, Leiria e Faro).

Atenção aos Avisos Meteorológicos para o Continente:

Precipitação - Amarelo [ 18 Jan 15:00 - 19 Jan 00:00 ]

Precipitação por vezes forte.https://t.co/Pv2tf79pax

Agitação Marítima - Amarelo [ 18 Jan 08:36 - 18 Jan 12:00 ]https://t.co/8lLfX78CL8 pic.twitter.com/Z4rF0BaYKO — IPMA (@ipma_pt) January 18, 2024

Portugal continental teve mais de 550 ocorrências durante período de alerta

Portugal continental registou, entre as 14:00 de terça-feira e as 20:00 de quarta-feira, 559 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a sub-região da Península de Setúbal e da Área Metropolitana do Porto, adiantou a Proteção Civil.

Entre as 14:00 de terça-feira e as 20:00 de quarta-feira, período de alerta especial de Proteção Civil devido à chuva e vento, Portugal continental registou 559 ocorrências associadas ao mau tempo, explicou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As sub-regiões da Península de Setúbal e da Área Metropolitana do Porto foram as mais afetadas.

Por tipologias de ocorrência, 205 foram por quedas de árvores, 113 por inundações e 106 por quedas de estruturas.

A mesma fonte da ANEPC referiu ainda que não houve registo de feridos ou de danos significativos.

Os 18 distritos do continente estiveram sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e de vento, devido aos efeitos da depressão ‘Irene’, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).