Tempo no feriado e fim-de-semana: diga adeus ao calor de verão e prepare-se para a chuva

Se vai fazer ponte pelo feriado do 25 de abril, não conte com dias incríveis de calor. E isto é válido para todo o país, incluindo Algarve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um gradual aumento da nebulosidade já amanhã e, até sábado, as temperaturas baixam, chove em todo o território e o vento vai soprar com cada vez mais força.

Para o feriado de 25 de abril, espera-se muita nebulosidade nas regiões Norte e Centro, enquanto no Sul o céu estará ainda geralmente pouco nublado. Há ainda possibilidade de chuva fraca, principalmente no litoral das regiões Norte e Centro a partir da tarde. Além disso, o vento será moderado a forte em algumas zonas, especialmente na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas que podem atingir até 60 km/h.

Na Grande Lisboa, prevê-se períodos de muita nebulosidade, com vento moderado a forte, podendo alcançar até 45 km/h, e uma descida da temperatura máxima.

Já no Grande Porto, o céu estará geralmente muito nublado, com possibilidade de chuva fraca à tarde. O vento soprará de moderado a forte, podendo haver rajadas até 60 km/h na faixa costeira. Também haverá uma descida da temperatura máxima.

Lisboa não vai passar dos 19 graus de máxima, Porto atinge os 17 e apenas Faro consegue ir aos 24 graus.

Na sexta-feira, a instabilidade do tempo vai continuar, com o céu geralmente muito nublado em todo o país, especialmente no litoral das regiões Norte e Centro, onde são esperados períodos de chuva ou aguaceiros. No entanto, durante a tarde, há uma tendência de diminuição da nebulosidade na região Sul. Destaca-se até a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e ocorrência de trovoada na região Norte no final do dia.

Os ventos serão predominantemente fracos a moderados, aumentando para moderados a fortes na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir do fim da manhã.

As temperaturas baixam ainda mais e Lisboa não vai além dos 17 graus, Porto com máxima de 16 e até o Algarve chega apenas aos 19 graus. Na Guarda, por exemplo, a máxima não ultrapassa os 12 graus e a mínima pode chegar aos 4.

No sábado, espera-se também a ocorrência de aguaceiros em todo o território continental e neve acima dos 1200/1300 metros de altitude até ao da manhã. Há possibilidade de trovoada na região Norte durante a manhã.