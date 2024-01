Portugal vive primavera antecipada, mas Espanha pode mesmo bater recordes e chegar aos 28 graus

Espanha está a ser atingida por um anticiclone que resultou em temperaturas excecionalmente elevadas para esta época do ano, tal como está a acontecer em Portugal. Este cenário está a levar o país vizinho a viver alguns dias de uma situação "única no mundo", com máximas a ultrapassar os 25 graus e a chegar aos 28.

De acordo com Samuel Biener, da Meteored , ouvido pelo jornal espanhol ‘El Español’, Espanha vai ter temperaturas mais típicas do mês de maio do que de Janeiro , com 10 ou 12 graus acima do habitual para estas datas. Só hoje, são 92 concelhos a ir além dos 24 graus.

"Os mapas de percentis mostram valores recordes sobre Espanha em comparação com outras partes do mundo, tanto em intensidade como extensão e duração das duas variáveis previstas e mostradas", explicou Francisco Martín, outro especialista da Meteored a várias agências noticiosas, citadas pelo jornal La Voz del Tajo.

Porém, durante a noite as temperaturas baixam e os contrastes térmicos entre dia e noite serão muito elevados nas regiões do interior, tal como se verifica em Portugal continental.

Por estes dias, os termómetros portugueses vão ultrapassar também os 20 graus em vários pontos do país, com o Algarve a chegar aos 23 já nesta quinta-feira.

Estas temperaturas registam valores “acima do normal”, ficando 3 a 6 graus acima do que seria expectável nesta época, como refere a “Previsão alargada para as próximas 4 semanas no período de 22/01 a 18/02/2024”, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).