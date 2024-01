Primavera antecipada. Temperaturas “acima do normal” chegam já nesta semana

Nos próximos dias, os termómetros vão ultrapassar os 20 graus em vários pontos do país, com o Algarve a chegar aos 23 já na quinta-feira. Estas temperaturas registam valores “acima do normal”, ficando 3 a 6 graus acima do que seria expectável nesta época, como refere a “Previsão alargada para as próximas 4 semanas no período de 22/01 a 18/02/2024”, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Mas se por um lado as temperaturas estarão acima, os níveis de precipitação vão ficar aquém do que seria expetável para esta época do ano em todo o território. “A probabilidade da precipitação total semanal ser inferior ao normal situa-se acima de 60%”, refere a mesma previsão alargada do IPMA.

Assim, as temperaturas, que começam a subir nesta terça-feira, vão chegar amanhã aos 20 graus nas regiões do Porto, Lisboa, Setúbal e Beja, 21 no Algarve, 23 em Leiria e 22 em Braga.

Na quinta-feira, as temperaturas voltam a subir e todo o território continental vai ter máximas acima dos 20 graus, com exceção para Bragança, Vila Real, Aveiro, Viseu e Guarda que se ficam entre os 13 e os 19 graus.