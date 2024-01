Tosse ou dor de garganta? Saiba como o sal de sua casa pode ajudar

A dor de garganta e a tosse são sintomas muito incómodos, mas muito frequentes associados em quadros de gripe ou constipação. Tendo em mente que deve sempre consultar o médico caso tenha tosse persistente e dificuldade respiratória, saiba que existe um remédio caseiro eficaz e simples para aliviar estes sintomas.

De acordo com um artigo do The New York Times, que aponta várias soluções caseiras para ajudar a sobreviver aos sintomas gripais, gargarejar com água salgada pode ajudar a aliviar dor de garganta e tosse. O mesmo artigo refere que pode fazer esta mistura com qualquer tipo de sal que tenha em casa. Siga estes passos:

Misturar meia colher de chá de sal num copo cheio de água morna Bochechar e gargarejar de forma que a água salgada atinja o fundo da garganta durante alguns segundos Deitar fora a água.

Os médicos norte-americanos geralmente recomendam gargarejos com água salgada como forma de aliviar a dor na boca ou na zona superior da garganta. Isto porque, segundo o NYT, a água salgada ajuda a soltar o muco espesso e também pode remover substâncias irritantes como bactérias, vírus e alergénios da garganta.

Adicionar mel à solução de água salgada, ou a qualquer chá ou bebida quente, pode ter um efeito calmante semelhante. O mel atua como um demulcente, ou seja, acalma os tecidos irritados, revestindo-os.

Um estudo citado pelo mesmo jornal norte-americano, realizado com crianças entre um e cinco anos, concluiu que tomar duas colheres de chá de mel antes de dormir foi tão eficaz na redução da tosse noturna e na melhoria da qualidade do sono quanto a substância dextrometorfano, encontrada em xaropes para tosse de venda livre.

É muito importante recordar que o mel não deve ser dado a crianças com menos de um ano de idade, devido ao risco de um tipo raro de intoxicação alimentar.