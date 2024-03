Quer vender a sua casa sem imobiliária? Saiba o que fazer

Se está decidido a vender a sua casa sem a intervenção de uma agência imobiliária deve preparar-se e organizar o seu tempo já que terá de anunciar a venda do imóvel, gerir os contactos e pedidos de visita dos interessados e, ainda, reunir os documentos necessários para concretizar o negócio.

Apesar de o processo exigir alguma disponibilidade da sua parte, a poupança pode ser considerável. Dispensando os serviços de profissionais do setor, conseguirá poupar cerca de 5% do valor da venda, já que esta é a percentagem que habitualmente é pedida como comissão pela imobiliária.

Preparado para avançar sozinho? Conheça os procedimentos a seguir, os cuidados a ter, os custos e documentação necessária neste guia com os passos essenciais para vender a sua casa.

Por onde começar se quero vender a casa sem imobiliária?

O primeiro passo é encontrar o preço de venda da sua casa. Este valor deve responder às suas necessidades, estar alinhado com as características da casa e com o mercado, mas também deve ser um valor justo. Para isso, pode recorrer aos serviços de um perito avaliador, ou fazer essa avaliação por si, com a ajuda de sites e ferramentas como o Simulador de Valor de Imóvel.

O passo seguinte é tratar do anúncio. Neste capítulo, é fundamental ter boas fotografias e redigir um conteúdo detalhado e atrativo, sendo que o anúncio deve funcionar em diferentes formatos.

No caso das fotografias, deve mesmo ponderar investir nos serviços de um profissional, caso não seja um ponto forte seu. Contudo, se considera que está à vontade para fotografar, sugerimos que dê especial atenção a aspetos como estudar o melhor ângulo e posição para demonstrar o potencial de cada divisão; fotografar detalhes como obras recentes, materiais de qualidade, eletrodomésticos eficientes, entre outros. E, de preferência, escolha fotografar no período da manhã, num dia de sol, de forma a aproveitar o máximo de luminosidade natural.

No caso do texto, seja direto, evidencie os pontos fortes, tanto da casa como da zona envolvente, com referência a serviços e transportes.

Com a venda da casa devidamente publicitada, direcione o seu foco para as questões burocráticas. Neste campo, é necessário reunir um conjunto de documentos essenciais para a concretização da venda, sendo que uns lhe vão ser exigidos primeiramente na celebração do Contrato Promessa de Compra e Venda (CPCV), e outros no ato final, o da escritura.

Assim, deve ter em sua posse a certidão permanente atualizada; caderneta predial urbana; ficha técnica do imóvel; licença de utilização; certificado energético; e a declaração de não dívida ao condomínio.

Caso a sua casa tenha um crédito habitação associado, ainda terá de pedir o distrate. Este documento é emitido pelo banco que lhe concedeu o financiamento e não tem custos.