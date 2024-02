Está a preparar as férias de 2024? Conheça os destinos mais acolhedores do mundo

Link To Leaders

A 12.ª edição do Traveller Review Awards, um prémio anual promovido pelo Booking.com, destaca a cidade brasileira Arraial d’Ajuda como o destino mais acolhedor do mundo em 2024.

É a primeira vez que cidade brasileira fica em primeiro lugar nesta lista global que reconhece os prestadores de serviços de viagens de 221 países e territórios pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano. Arraial d’Ajuda, localizada no sul de Porto Seguro, litoral baiano, e conhecida como um dos melhores destinos de praia do Brasil, foi premiada pelas mais de 309 milhões de avaliações verificadas de clientes.

Enquanto Porto Seguro pode ser bastante agitado, o Arraial d’Ajuda é o oposto, explica o Booking. Famosa pelo ambiente calmo e sereno, a cidade é um destino ideal para dois terços dos viajantes (66%) que querem descansar e recarregar as energias enquanto viajam.

As casas coloridas espalhadas por toda a vila, ao redor da histórica Igreja Nossa Senhora d’Ajuda, uma das mais antigas do Brasil, revelam todo o charme da cultura local. As ruas da cidade também abrigam várias boutiques, restaurantes e bares que permitem saborear a culinária típica.

A lista dos lugares mais acolhedores do mundo desse ano mostra uma diversidade de destinos de todo o planeta, que vão desde o Oriente ao Ocidente, a destinos do biquini e pé na areia até aos destinos de casacos e luvas. A portuguesa Viana do Castelo surge em terceiro lugar.

Eis os destinos mais acolhedores do mundo em 2024:

1) Arraial d’Ajuda (Brasil)

2) Ermoupoli (Grécia)

3) Viana do Castelo (Portugal)

4) Daylesford (Austrália)

5) Grindelwald (Suíça)

6) Moab (Estados Unidos)

7) Uzes (França)

8) Mazatlan (México)

9) Jaisalmer (Índia)

10) Fujikawaguchiko (Japão)

