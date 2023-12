Faz as compras de Natal na internet? Reforce os cuidados de segurança e fuja de problemas

A época do Natal é, regra geral, uma das alturas do ano em que o e-commerce tem maior procura. No entanto, comprar online pode aumentar a exposição a ameaças cibernéticas, como fraudes ou o acesso não autorizado a informação confidencial. Por isso, e como em qualquer experiência de e-commerce, há que ter atenção aos procedimentos de segurança para não ser alvo de nenhuma ameaça cibernética.

A pensar na segurança de quem compra online, a tecnológica portuguesa Opensoft reuniu um conjunto de cinco dicas que podem ajudar os consumidores a escapar a tentativas de fraude.

Utilize plataformas com conexões seguras: verifique se na barra de endereços do navegador, imediatamente antes do nome do site, aparece um ícone com a imagem de um cadeado. É este indicador é uma garantia da legitimidade da plataforma que está a usar. Se a ligação não for segura, o browser apresenta a denominação “não seguro” ou o ícone do cadeado rasurado.

Escolha plataformas com dois fatores de autenticação: os métodos de autenticação de dois fatores permitem uma maior confiabilidade durante as transações de pagamento. Por isso, deve preferência a plataformas com este método de autenticação, que funciona como camada extra de segurança, protegendo contra acessos não autorizados, mitigando riscos em caso de senhas comprometidas e proporcionando uma verificação adicional em transações financeiras.

Ative notificações de transação nas plataformas bancárias: as notificações de transação disponibilizadas pelas instituições bancárias e recebidas através do e-mail, do contacto telefónico ou pop-up, permitem ter conhecimento, de forma quase instantânea, de todos os movimentos de conta, transferências ou pagamentos. Estas notificações podem diminuir o tempo de reação e os danos causados por ataques cibernéticos ou acessos não autorizados às contas bancárias.

Verifique a segurança do site: a análise da reputação do site é fundamental para perceber se é fidedigno ou se tem boas referências dos consumidores. Antes de efetivar qualquer compra, é importante fazer uma pesquisa prévia e analisar, por exemplo, os testemunhos de experiência deixados por outros utilizadores da mesma plataforma em fóruns e portais externos. Isto porque, os comentários deixados nos sites das próprias lojas podem ser falsificados através de ferramentas de Inteligência Artificial que simulam a interação de consumidores.

Cuidado com comunicações suspeitas: Como medida preventiva contra os potenciais impactos de ameaças de phishing é essencial não clicar em hiperligações ou efetuar download de arquivos provenientes de fontes duvidosas. Podem chegar aos consumidores, por exemplo, em forma de newsletter ou de emails promocionais.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.