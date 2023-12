Jovens reclusos de Leiria produzem nova colheita do vinho Inclusus

Link To Leaders

Numa parceria com o Estabelecimento Prisional de Leiria (EPL), o produtor AdegaMãe voltou a contar com o contributo de jovens reclusos na nova colheita do projeto Inclusus. Trata-se de uma marca de vinho que nasceu em 2018 da colaboração entre aquela instituição prisional e a produtora vitivinícola da região de Lisboa para, desta forma, ajudar a promover a valorização das competências profissionais na área da viticultura e da produção de vinho dos jovens reclusos.

Ao mesmo tempo que as novas colheitas (Tinto e Branco) já se encontram disponíveis no mercado, estão também em preparação os vinhos da vindima de 2023 que, mais uma vez, desde a viticultura até ao trabalho final de adega, contaram com o contributo e empenho dos jovens reclusos.

Estes vinhos têm origem em vinhas da Quinta Lagar D’El Rei, em Leiria, uma área sob administração do EPL, onde se encontram 6 hectares de vinha em produção. Após a colheita, a vinificação é feita na AdegaMãe, em Torres Vedras – onde os jovens participaram igualmente em diversas ações de formação.

Segundo Joana Patuleia, diretora do Estabelecimento Prisional de Leiria – Jovens, a “importância dos mecanismos de formação e valorização profissional, enquanto ferramentas que contribuem para o sucesso da reinserção social dos jovens”.

“A parceria com a AdegaMãe é muito importante para o Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens). Estamos a dotar os jovens de novas competências e, ao mesmo tempo, a criar uma marca, Inclusus, que honra o empenho que colocam no projeto”, acrescenta a responsável.

Por seu turno, Bernardo Alves, diretor-geral da AdegaMãe, refere que “é para nós uma enorme satisfação estarmos associados ao EPL e contribuir para o trabalho de reinserção social que tem vindo a ser desenvolvido. Parabéns ao EPL e, em particular, aos jovens que têm estado connosco. Desejamos-lhes o melhor”, afirma Bernardo Alves, diretor geral da AdegaMãe.

Esta iniciativa renova-se a cada ano e os vinhos da colheita de 2022 podem agora ser encontrados na loja da quinta localizada no Estabelecimento Prisional de Leiria – Jovens.

