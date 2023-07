Azul e preto ou branco e dourado? Homem que tornou vestido viral acusado de tentar matar a mulher

Em 2015, o mundo todo ficou vidrado no vestido de folhos que para uns parecia ser azul e preto e, para outros, branco e dourado. Agora, o homem por trás da foto viral está a ser acusado de violência doméstica e tentativa de homicídio da mulher.

Keir Johnston, de 38 anos, ficou conhecido quando a foto do vestido que a sogra usou no seu casamento ficou viral na internet. Na altura, Keir e a mulher chegaram a ser convidados para ir ao programa da Ellen DeGeneres e receberam uma viagem para Grenada depois de terem anunciado que o vestido era, de facto, preto e azul.

Oito anos depois, o nome de Keir Johnston volta a surgir na internet, mas por uma razão bastante diferente. O homem, natural da Escócia, está a ser acusado de conduzir uma campanha de violência doméstica e de coerção durante 11 anos e ainda de ter tentado matar a mulher, revela o Insider, citando o The Times of London.

Na segunda-feira, 10 de julho, Johnston terá aparecido em tribunal e foi acusado de ter repetidamente atacado a mulher entre abril de 2019 e março de 2022, estrangulando-a e ameaçando-a com uma faca.

Também é referido que terá isolado a mulher e que passou a controlar todos os seus movimentos assim como finanças.

Keir Johnston negou todas as acusações e o caso terá uma audiência preliminar antes de chegar a julgamento em 2024.

From this day on, the world will be divided into two people. Blue & black, or white & gold. http://t.co/xJeR7GldwP pic.twitter.com/i6BwVzPzSZ