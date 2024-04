Há três portugueses na lista “30 under 30” da Forbes

Link To Leaders

Portugal volta a estar representado na mais recente lista “30 under 30”, relativa à Europa, que a revista Forbes publica todos os anos. Este ano, integra os nomes de Pedro Gomes, Martim Perestrelo e Pedro Braz. O primeiro surge na categoria Finance e é fundador da WalletConnect, enquanto o segundo, o fundador da Tether, integra a categoria Manufacturing & Industry. Por sua vez, Pedro Braz, cofundador da HelpMeChoose, um projeto que nasceu em 2021, também faz parte da lista dos jovens escolhidos para a categoria de Finance.

A listagem das Forbes contempla várias categorias: Sports &Games, Finance, Manufacturing & Industry, Technology, Art & Culture, Science & Healthcare, Social Impact, Enterteinment, Retail & Ecommerce, Media & Marketing.

Agentes de mudança, os jovens empreendedores que integram a Forbes “30 under 30” são propostos pelo público para cada uma das listas (América do Norte, Europa e Ásia), candidatos que, posteriormente, são avaliados pela equipa da Forbes e por um painel de jurados especializados e independentes, que representam diferentes setores de atividade. Todos os inscritos devem ter 29 anos ou menos.

Financiamento, receitas, investidores, impacto social, escala, estágio, criatividade e potencial são alguns dos fatores considerados na avaliação dos empreendedores. O foco desta iniciativa é destacar empreendedores, fundadores e criadores de marcas próprias.

