Nem leite nem iogurte: este é o alimento com maior capacidade de fortalecer os ossos (e ajuda na dieta)

Quando se deseja fortalecer os ossos, é importante procurar alimentos ricos em cálcio e todos sabemos que os laticínios são uma das principais fontes desse mineral vital para o corpo. Contudo, há um alimento que se destaca por ter mais proteína e ser mais adequado se está a tentar perder peso: o queijo cottage.

Como escreve o jornal espanhol El Confidencial, apesar de ser muitas vezes confundido com outros tipos de queijo, como o requeijão ou queijo fresco, o queijo cottage é, na verdade, um laticínio obtido a partir do leite coalhado. É produzido através da fermentação do leite até se obter uma textura granulosa e cremosa. Este produto torna-se um excelente ingrediente culinário, pois combina sabores suaves e pode ser utilizado de diversas formas na cozinha, desde acompanhamentos a pratos principais e até mesmo em sobremesas.

Entre as suas propriedades nutricionais, destaca-se a importante presença de proteínas, contendo quatro vezes mais do que o leite, de acordo com a Fundação Espanhola de Nutrição (FEN). As proteínas lactoglobulina e lactoalbumina têm um maior valor biológico do que aquelas presentes em maiores quantidades de outros produtos lácteos. Além disso, a caseína presente no queijo cottage promove o crescimento muscular, sendo um aliado perfeito para quem quer ganhar massa muscular.

Este queijo é também um alimento altamente recomendado para perder peso, pois tem um teor de gordura inferior à maioria dos queijos, pode ainda ler-se no mesmo artigo. O queijo cottage fornece 4 g de gordura por 100 g.

Um estudo realizado por um grupo de nutricionistas da Florida State University, nos Estados Unidos, e citado pelo El Confidencial, concluiu que comer 30 gramas de queijo cottage meia hora antes de dormir tem efeitos positivos no metabolismo. Geralmente, é recomendado evitar laticínios à noite para evitar digestão pesada e sensação de inchaço. No entanto, pode incluir queijo cottage nos seus jantares sem problema.

Quanto aos micronutrientes, o queijo cottage é uma fonte de cálcio e fósforo, dois minerais essenciais para ter ossos e dentes fortes e saudáveis. Também inclui niacina, riboflavina e vitamina B12. Assim, uma porção de queijo cottage assegura cerca de 30% da ingestão recomendada de vitamina B12 para a população.