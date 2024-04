Esqueça a azia e o mal-estar: esta especiaria substitui o medicamento protetor gástrico mais tomado

Os distúrbios de estômago, como a azia, são bastante frequentes. E, em pessoas que estão a tomar medicação como anti-inflamatórios, aumenta a probabilidade de sofrer algum problema. Sobejamente conhecido, o omeprazol é a substância mais receitada para estes casos. Trata-se de um protetor gástrico que reduz a produção de ácido no estômago e, assim, evita o mal-estar provocado pelo refluxo gástrico ou azia. Mas, sabia que existe uma especiaria que fará também este efeito?

De acordo com um estudo recente, o açafrão das Índias ou curcuma, é tão eficaz quanto um antiácido no tratamento do refluxo, mas sem os mesmos efeitos secundários. A curcumina, um componente ativo presente no açafrão das Índias, parece ser bastante eficaz no tratamento da indigestão e na azia.

Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, a curcumina pode mesmo ser uma alternativa ao omeprazol, como concluiu o estudo publicado pela revista científica BMJ.

No ensaio clínico deste estudo, citado pelo jornal espanhol El Mundo, os investigadores estudaram 206 pacientes entre os 18 e os 70 anos, todos com desconfortos estomacais recorrentes. Entre 2019 e 2021, os doentes fizeram tratamento durante 28 dias, divididos em três grupos. As pessoas do primeiro grupo tomaram curcuma (duas cápsulas grandes de curcumina de 250 mg 4 vezes ao dia) e uma cápsula pequena simulada. No segundo, receberam uma cápsula pequena de 20 mg por dia de omeprazol e duas cápsulas grandes de placebo 4 vezes ao dia. O terceiro grupo tomou curcumina combinada com omeprazol.

Os pacientes dos três grupos apresentavam características clínicas semelhantes e problemas de indigestão e dispepsia (sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdómen) quando iniciaram o estudo. Após 28 dias de tratamento, foram avaliados, sendo reavaliados após 56 dias novamente. O resultado deste ensaio concluiu que a curcumina é segura e bem tolerada. Além disso, os pacientes dos três grupos relataram uma melhoria semelhante nos sintomas, relativamente ao momento em que iniciaram o estudo.

O açafrão das Índias tem sido usado há séculos como remédio natural para tratar a indigestão. Originária da Índia e da Indonésia, a curcumina é extraída da raiz da planta e é conhecida pelas suas propriedades benéficas. A sabedoria popular atribui-lhe poderes quase milagrosos, incluindo ajudar na perda de peso, combater gripes e constipações, desintoxicar o fígado, regular a flora intestinal ou fortalecer o sistema imunológico.