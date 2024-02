“Resultados em seis semanas”: Esta especiaria é “ouro” no combate ao envelhecimento

É conhecida como "ouro amarelo" e tem sido motivo de muitos artigos pelas suas propriedades, mas agora ganhou outro destaque e reconhecimento após um artigo da Universidade de Harvard, como escreve o site da Globo. Trata-se do açafrão-das-índias ou curcuma e os cientistas concluíram que o seu consumo regular pode provocar uma transformação notável no organismo, com efeitos logo após seis semanas.

Esta especiaria é apreciada pelo seu paladar e pela sua riqueza em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. O seu consumo tem conquistado popularidade, com figuras notáveis como Victoria Beckham a promoverem-no, incluindo a especiaria em sumos e máscaras faciais como segredo para manter uma aparência jovem.

De acordo com a Universidade de Harvard, o açafrão é considerado um "alimento prodigioso" na batalha contra o processo natural de envelhecimento. A curcumina, o seu composto ativo, desempenha um papel crucial, equilibrando a biologia do organismo e combatendo dores e inflamações.

Os estudos indicam que o açafrão-das-índias pode prevenir a perda de massa muscular, aliviar dores ósseas, melhorar a circulação sanguínea, reduzir o colesterol prejudicial e fortalecer o sistema imunológico. Além disso, desenvolvimentos recentes revelam que o açafrão-das-índias atua como agente cicatrizante e hidratante da pele.

O consumo diário de corcuma pode ser feito de diversas maneiras: fresco, em pó, em cápsulas, comprimidos ou extrato. No entanto, a Universidade de Harvard destaca que os efeitos mais evidentes são observados após seis semanas de consumo regular.

Pode temperar as suas refeições com esta especiaria e também adicioná-la a chás ou sumos. A combinação com limão também é muitas vezes recomendada, proporcionando uma mistura rica em potássio, vitaminas C, E e K, sódio, cálcio, cobre, ferro, magnésio e zinco. No entanto, é sempre essencial consultar um médico antes de introduzir qualquer suplemento na sua dieta.

A Universidade de Harvard destaca que os efeitos mais evidentes do açafrão-das-índias são observados a partir da 6.ª semana de consumo regular, desde a redução da inflamação do estômago ao acordar até melhorias genéricas na saúde digestiva, aliviando sintomas da síndrome do intestino irritável, por exemplo.