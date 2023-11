Compras online: 5 dicas para aproveitar da melhor forma a Black Friday

No dia 24 de novembro assinala-se a Black Friday. Durante este dia, pode conseguir comprar produtos que precisa a um preço bastante atrativo. Mas com tantas promoções, é normal ser tentado a comprar por impulso e a colocar em risco o seu orçamento.

Para evitar que os descontos saiam caros, conheça 5 dicas para aproveitar da melhor forma a Black Friday.

1 – Defina o seu orçamento

Para evitar gastar mais dinheiro do que pode, antes de fazer a lista de produtos que pretende comprar na Black Friday, defina um valor máximo para os gastos neste dia.

Como todos sabemos, esta é uma época que apela ao consumo. Por isso, para tomarmos decisões racionais, não só temos de questionar a utilidade das nossas compras, como pensar no peso que têm no nosso rendimento.

Ou seja, pode fazer contas ao número de horas de trabalho que cada produto custa. Imagine que quer comprar um produto que está à venda por 240 euros. Se ganha 1.000 euros por mês e trabalha 40 horas semanais, este produto vai custar-lhe quatro dias de trabalho. Para fazer este cálculo, pode utilizar o nosso Desmotivador de Compras.

Depois, com base no seu orçamento, pode procurar os produtos que estão ao seu alcance sem ter de colocar as suas finanças em risco. Lembre-se que o mais provável é não conseguir comprar tudo o que pretende. Assim, defina o que é realmente prioritário.

2 – Analise os preços praticados com algum tempo de antecedência

Se começar a fazer a lista de produtos que quer comprar na Black Friday com antecedência, foque-se no preço a que estes estão a ser comercializados em cada loja. Ou seja, dedique-se a esta tarefa antes do início da época de promoções. Desta forma, consegue identificar com maior facilidade uma boa oportunidade, e se o desconto apresentado é real.

Mas se quiser poupar algum trabalho, pode acompanhar e comparar preços através de simuladores gratuitos, como o comparador de preços da DECO ou o comparador de preços do Kuanto Kusta.

3 – Leia a reviews dos produtos

Por vezes, encontramos produtos, serviços ou lojas com preços bastante interessantes nestas épocas promocionais que não conhecíamos até então. Neste tipo de situações, é normal que tenha dúvidas se os produtos/serviços têm realmente qualidade ou se a loja é de confiança.

Assim, as reviews de outros consumidores podem ajudá-lo a tomar uma decisão sobre se vale a pena ou não fazer este tipo de compras. Na prática, as reviews mostram-lhe a experiência que outros consumidores tiveram, desde o seu grau de satisfação com os produtos ou com a loja, até problemas específicos que tenham ocorrido.

Se nunca ouviu falar de determinada loja, analise bem as reviews que constam no site e procure se existem reclamações sobre essa entidade. Caso não exista qualquer avaliação, pode não ser uma opção segura.

No caso de ter dúvidas sobre a qualidade de certos produtos, faça uma pesquisa dos mesmos em vários sites e leia com atenção as reviews de outros clientes. Depois, procure lojas de confiança e analise qual é a campanha promocional mais atrativa.

4 - Atenção à garantia e às políticas de devolução

Antes de fazer as suas compras na Black Friday, existem outros fatores a considerar além do preço, como é o caso do que está coberto pela garantia dos produtos e a política de devolução.

Começando pela garantia, desde janeiro de 2022 que os bens móveis, sejam estes novos ou recondicionados, vendidos numa loja online ou tradicional, beneficiam de uma garantia de três anos. Contudo, deve ter atenção aos seguintes fatores:

- Se comprar produtos avariados ou que gerem problemas com a sua instalação devido à falta de instruções, basta possuir o talão de compra/fatura para acionar a garantia.

- Informe-se se a garantia do produto dá direito à restituição do dinheiro, substituição do produto ou ao seu arranjo.

- No decorrer da garantia a reparação ou substituição do bem é gratuita e não deve ultrapassar o prazo máximo de 30 dias

- Em certos produtos, nem todos os componentes estão cobertos pela garantia.

- Analise se vale a pena fazer um seguro ou extensão da garantia para cobrir certos problemas no futuro.

Já em relação à política de devolução de compras que faz na Black Friday, existem também pormenores que deve ter em conta. Por exemplo:

- Numa loja física, nenhum comerciante é obrigado a aceitar trocas ou devoluções de artigos que não têm qualquer defeito.

- Se a loja física aceitar a troca ou devolução, informe-se sobre os prazos e as condições.

- Caso compre um produto com defeito deve pedir a troca do bem ou reembolso do valor no prazo de 30 dias.

- As compras em lojas online têm regras diferentes. A menos que compre produtos personalizados ou que não podem ser trocados por motivos legais, tem 14 dias a contar da entrega do produto para devolvê-lo. Informe-se se a loja online tem uma política de devolução com um período mais extenso antes de realizar as suas compras e quais são as condições estipuladas.

5 – Avalie os prazos de entrega

Em época de descontos, muitas lojas online ficam sobrecarregadas com várias encomendas e têm dificuldades em cumprir os prazos de entrega. Independentemente de ter feito a sua compra numa loja nacional ou estrangeira, enquanto consumidor tem sempre o direito de saber qual é o prazo máximo para a entrega do produto que adquiriu. Contudo, esta informação nem sempre está disponível nos dados da sua encomenda e sim nas políticas de entrega e de devolução de cada loja.

Se uma loja não cumprir com o prazo máximo definido, saiba que tem o direito de reclamar. Em Portugal, o tempo máximo de entrega costuma rondar os 30 dias. Mas se a sua encomenda não chegar dentro deste prazo tem duas opções: ou faz um novo acordo para o prazo de entrega ou pede o cancelamento da sua encomenda.

Caso esteja a fazer as suas compras de Natal na Black Friday, é essencial que conte com alguns atrasos e analise se as suas encomendas vão chegar a tempo.