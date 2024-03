Já ouviu falar dos Bolos de Festa? Veja como se faz esta iguaria que não pode faltar na Páscoa

Partilho consigo a receita dos Bolos de Festa, bolos fintos, que fazemos cá por casa todos os anos nesta época. Estes bolos são uma verdadeira delícia, e não podem faltar na mesa de Páscoa.

Ingredientes

5kg farinha de trigo;

2,5kg açúcar;

1 pão em massa pequeno (400gr massa de pão);

150gr fermento em pó;

Raspa e sumo de 3 laranjas;

Raspa 2 limões;

50gr canela;

50gr erva doce;

24 ovos;

7dl azeite;

150gr manteiga;

1 copo água ardente;

1 c. sopa sal;

2 paus canela;

250ml água da cozedura da canela e erva doce.

Preparação

1.Comece por queimar o azeite com a casca de uma laranja, e junte a manteiga no azeite quente até derreter. Coza a erva doce, a canela e os paus de canela com a água.

2.Num alguidar junte a farinha e o sal, e envolva. Adicione o açúcar, o fermento, a raspas de laranja e limão, e envolva com as mãos.

3.Desvie a mistura anterior para uma parte do alguidar, e desfaça o pão em massa no azeite morno e na água da canela e erva doce. Junte o sumo da laranja e a água ardente, e envolva com as mãos. E, vá adicionando os ovos batidos, três a três, até a massa estar amassada. Deixe a massa descansar 24 horas, tapada com um cobertor.

4.No dia seguinte, faça pequenas bolas de massa polvilhando com farinha, pincele com gema de ovo e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem cozidos. (cada bolo deve ter cerca de 250gr).

Nota - Como cozer a canela e a erva doce: corte 2 quadrados de pano fino branco, coloque a canela e a erva doce em cada quadrado de pano, ate os quadrados nas pontas com uma linha, e coza na água juntamente com os paus de canela. Deixe ferver durante 15 minutos.