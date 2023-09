“Ainda nos querem roubar?” Brasileiros revoltados com brigadeiros à venda como sendo doces de Portugal

A rede de supermercados norte-americana Trader Joe’s colocou à venda, numa edição limitada, brigadeiros importados de Portugal e anunciados na embalagem como sendo portugueses. “Derretem-se na boca – doces de Portugal”, pode ler-se no rótulo dos bolinhos congelados.

Quando a imagem do produto acabou nas redes sociais, gerou-se uma imediata onda de revolta entre utilizadores brasileiros e o assunto acabou mesmo por fazer notícia em vários meios de comunicação social no Brasil. Só a publicação do produto numa página do Instagram soma mais de 5 mil comentários de indignação e há mesmo hashtags dedicadas ao tema.

"Se falasse que era de qualquer outro país eu não ia ligar, agora de Portugal é brincadeira, né", “o ouro a gente superou mas o brigadeiro não!!!!” ou “é só falar pros portugueses que o pastel de Belém é brasileiro vamos ver o que o povo acha” são alguns dos comentários que se podem ler numa publicação do portal Terra Brasil sobre o assunto.

Porém, na descrição do produto no site oficial da marca, é referido que os brigadeiros são a “trufa nacional” oficial do Brasil. “Os Brigadeiros Trader Joe's são produzidos para nós em Portugal, onde também são um doce apreciado”, pode ler-se no site da empresa, seguindo-se a história da receita: “Os brigadeiros foram popularizados pela primeira vez durante a eleição presidencial brasileira de 1945, quando mulheres brasileiras (que tinham recentemente conquistado o direito de voto) fizeram montes e montes destes bombons e venderam-nos para apoiar o seu candidato, o Brigadeiro Eduardo Gomes"

O tema motivou até vídeos no TikTok: