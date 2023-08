Brasil em choque. Mãe matou filha de 9 anos e escondeu corpo no frigorífico durante duas semanas

Uma mulher foi presa por ter matado e esquartejado a filha de 9 anos. Ruth Floriano, que já confessou o crime à polícia, terá guardado os restos mortais da menina, Alany, por mais de duas semanas numa arca frigorífica.

A homicida, de 30 anos, e residente no estado de São Paulo, no Brasil, terá confessado o crime, referindo que o fez para se vingar do ex-companheiro e pai da filha que, afinal, não é o pai biológico da menina.

De acordo com informação da polícia, a mulher terá esfaqueado a filha enquanto esta lavava os dentes, deixando o corpo da filha no chão ao longo de três horas. Mais tarde, Ruth Floriano terá tomado drogas para conseguir esquartejar o corpo, escondendo depois os restos mortais numa caixa térmica e num frigorífico, que embrulhou com um lençol e fitas, conta o R7.

O corpo da criança foi descoberto já numa nova casa para onde Ruth se terá mudado, tendo levado o frigorífico onde tinha a filha.

Foi a atual sogra da homicida que encontrou os restos mortais da criança, quando abriu o frigorífico por suspeitar que a mulher guardava drogas e armas no eletrodoméstico. A polícia militar foi chamada e após buscas descobriu outras partes do corpo da menina.

Ruth Floriano responde agora pelo crime de triplo homicídio qualificado e por ocultação de cadáver. De acordo com o responsável pela investigação, a mulher terá sempre mostrado frieza durante os relatos e não mostra remorso ou arrependimento, cita o R7.

De acordo com a Globo, Ruth Feliciano tem outros dois filhos que já foram entregues à Guarda Tutelar.