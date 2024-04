Cientistas garantem: este é o tipo de alimento que deve sempre comer para ter um cérebro saudável

20 alimentos que ativam o gene do emagrecimento e que são consumidos na dieta Sirt

Se acha que o que come só tem impacto nos seus níveis de energia, está muito enganado. Os alimentos que ingerimos impactam as funções do cérebro e há alguns que até ajudam a manter a doença de Alzheimer bem longe.

Há um alimento, no entanto, que parece ser a chave para um cérebro saudável e quem o diz é a nutricionista de Harvard, Uma Naidoo, e a neurocientista Lisa Genova, citadas pela CNBC. Falamos de vegetais de folha verde.

De forma geral, os especialistas parecem concordar que vegetais de folha verde são essenciais para a saúde em geral, tendo um impacto particularmente positivo no cérebro.

Espinafres, couves, alface, pak choi ou acelgas são alguns destes vegetais que fazem maravilhas pelo cérebro e que deve procurar comer com regularidade.

3 razões pelas quais vegetais de folha verde são bons para o cérebro

1. São ricos em vitamina B

Muitas vezes, doenças como depressão ou demência são associadas à falta de vitamina B, refere um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Wayne State.

Os vegetais de folha verde são ótimas fontes da vitamina B9, que é a chave para garantir a saúde neurológica, garantir as funções dos neurotransmissores e garantir uma saúde psicológica equilibrada.

2. São ricos em nutrientes que estimulam o cérebro

Sabia que os vegetais de folha vede são ricos em nutrientes conhecidos por estimularem o cérebro, tais como vitamina B9, luteína e betacaroteno?

Mais, a luteína parece aumentar as funções do cérebro e a sua estrutura em adultos mais velhos. Tomar betacaroteno também aumenta a memória verbal e cognitiva.

3. São ricos em fibra

Um estudo de 2021 descobriu que aumentar o consumo de fibra é uma maneira de diminuir as hipóteses de se vir a desenvolver depressão. A recomendação é que se consuma mais alimentos com fibras e os vegetais de folha verde são ricos em fibras, explica a nutricionista Naidoo, citada pela CNBC