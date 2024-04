'Bomba' de vitaminas: este alimento oferecido nos cafés portugueses tem mais proteína do que a carne

Agora é semeada, mas outrora esta leguminosa era espontânea em Portugal. Por ser servida gratuitamente nos cafés para acompanhar cerveja e ter ficado conhecida como o “marisco dos pobres”, esta leguminosa nunca recebeu o devido valor enquanto alimento rico em nutrientes. Já terá percebido de que falamos: o tremoço.

Por ter sido sempre um alimento barato e pouco nobre, instalou-se a crença popular de que se trata de um alimento com pouco valor. Mas, isto não podia estar mais longe da verdade. O tremoço, que facilmente se encontra no supermercado em embalagens fechadas a vácuo ou em frascos, é uma excelente fonte de fibras e proteína.

Além disso, é amigo da dieta: o tremoço não engorda, tem alta densidade nutricional e baixo teor calórico: 100 gramas fornecem 104 calorias. É relativamente pobre em hidratos de carbono e gordura. Por exemplo, enquanto snack, possui 80% menos calorias que as amêndoas .

Como escreve a edição espanhola do Business Insider, cerca de 36% do conteúdo do tremoço é proteína, uma quantidade superior a outras leguminosas, como a soja ou o grão. Mas, é até superior à carne!

Além disso, é uma proteína vegetal completa , o que significa que o tremoço contém todos os nove aminoácidos essenciais que o corpo necessita, pode ler-se no mesmo artigo. Tem ainda uma grande quantidade de fibras. Por exemplo, em cada 100 gramas de tremoços, cerca de 19 são fibra. Na alface, 100 grama contém apenas 1,5 gramas de fibra e em 100 gramas de aveia encontramos apenas 10 gramas. Assim, saiba que uma chávena de tremoços pode fornecer 30% da fibra que precisamos todos os dias.

Além de fibra e proteína, o tremoço é também uma incrível fonte de vitaminas: tem menos calorias do que outras leguminosas e mais nutrientes, como tiamina, riboflavina, vitamina C, cálcio, potássio, fósforo, magnésio, manganês, ferro e zinco. O artigo do Business Insider destaca a grande quantidade de vitaminas do complexo B, além de que contém mais vitamina C do que qualquer outra leguminosa.