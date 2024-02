Robin caminhou 20 mil passos por dia durante um mês e partilha: “Os resultados transformaram-me”

Robin Laird, autora do canal ‘The Science of Self Care’ no YouTube, percorreu 20 mil passos diariamente ao longo de 30 dias e concluiu que a experiência foi transformadora. Num vídeo do seu canal e num artigo para a revista norte-americana Newsweek, a jovem partilha os resultados de uma experiência em que decidiu cumprir 20 mil passos por dia durante um mês e garante que os resultados foram mais transformadores do que aquilo que esperava.

Robin conta que já percorria 15 mil passos diariamente desde o início da pandemia, o que já tinha sido transformador. Mas não imaginava que adicionar mais 5 mil passos diários faria tanta diferença. A verdade é que fez, tanto a nível mental como físico, sublinha.

Os benefícios de caminhar 20 mil passos por dia foram surpreendentes, relata no mesmo artigo. Além de melhorar a qualidade do sono, adquiriu uma postura mais direita e um corpo mais tonificado. A estabilidade emocional e a resiliência foram as alterações que mais sentiu, tornando-me mais optimista e equilibrada, garante.

Apesar de o principal obstáculo a cumprir esta meta ser o tempo para o fazer, Robin conta que encontrou formas de integrar a caminhada nas atividades diárias, como combiná-la com a leitura de audiolivros ou transformar reuniões em momentos de caminhada.

Andar a pé tornou-se uma atividade central da vida da jovem e agora convida, através deste artigo, outras pessoas a considerarem incorporar mais caminhadas nas suas rotinas, mesmo que comecem com menos passos.

Para Robin, este percurso não é apenas sobre caminhar, mas sim sobre abraçar pequenas mudanças na rotina diária.

Veja o vídeo: