Sim, há campings de sonho mesmo para quem não gosta de tendas. E este é português

Este destino europeu com praia é um paraíso e não pesa no bolso

É no cimo de uma falésia, muito perto de uma das praias mais bonitos de Portugal, que se encontra este alojamento pensado para quem sonha com dias na praia, com mergulhos na piscina, e com uma atmosfera relaxante, com muito verde à volta. Falamos do camping Colina do Sol, em São Martinho do Porto, na Serra dos Mangues.

Com 9 hectares, este camping promete bons momentos, especialmente em dias de calor. O espaço conta com duas piscinas e ainda um espaço aquático com tobogãs a pensar nos mais aventureiros. Há minigolfe para miúdos e graúdos, clubes para os mais novos (dos 5 aos 17 anos) e animação noturna, com espetáculos, concertos e karaoke.

Para os adultos, há ainda outras opções de entretenimento, com um terreno multidesportivo, ping-pong ou zona para se jogar voleibol.

Para noites tranquilas, o Colina do Sol oferece 100 alojamentos, com cottages de até 40 m2 e tendas mobiladas, onde os cães são bem-vindos, e ainda tem 200 espaços para fazer camping.

Apesar de tudo dentro do camping Colina do Sol convidar a umas férias incríveis, o sonho continua à volta do espaço, não estivesse ele localizado em São Martinho do Porto, a apenas 2 km da praia com o mesmo nome. Se quiser explorar a região, a Nazaré e Óbidos estão a um pulinho.