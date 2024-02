A cadela Lexie adora estar entre as ovelhas na quinta da sua tutora, Alyssa Teeuwissenm, do Canadá, e até “dá lambidelas” às amigas.

Desde que a tutora publicou o vídeo no TikTok, as imagens somaram mais de 12 milhões de gostos. “Juro que ela acredita que é uma ovelha quer estar com o rebanho o tempo todo”, conta.

Veja as imagens:

São vários os vídeos: