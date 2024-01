Está a pensar mudar de carreira? Siga estas 5 dicas para uma transição de sucesso

Ano novo, vida nova. Esta é uma altura importante para fazer uma autoavaliação da sua carreira. Os últimos três anos mostraram-nos que nada é definitivo e que não nos devemos contentar com aquilo que não nos faz felizes.

Nas gerações mais velhas, esperava-se que as pessoas continuassem com o mesmo empregador durante um longo período de tempo, muitas vezes até à reforma. Esta ideia perdeu força com a necessidade de imediatismo dos mais jovens.

Fazer uma transição de carreira requer planeamento estratégico e adaptação a um mercado de trabalho em constante transformação. Quer seja motivado pelo crescimento pessoal, quer seja pelas mudanças na sua área de atuação ou pela vontade de assumir novos desafios, este processo de transformação exige pensar de forma abrangente. É o que defende Cheryl Robinson, fundadora da plataforma Ready2Roar e colaboradora na Forbes USA, que partilha as cinco etapas para uma mudança de carreira bem-sucedida.

1. Auto-reflexão e alinhamento de metas

É fácil dizer que deseja tentar algo novo profissionalmente. No entanto, existem questões práticas e complexas que precisam de ser abordadas. Primeiro, faça uma lista de todas as suas competências, indo além daquilo que demonstra ter no seu emprego atual. Se tem um hobby, quais os talentos ou competências que são necessárias? Não deixe tais atividades de fora do seu currículo.

Seja honesto sobre o que realmente deseja fazer. Pense onde quer estar daqui cinco anos e, em seguida, pense no que deseja alcançar para chegar lá. Depois de ter essa imagem clara, estabeleça metas que o ajudem a avançar.

2. Desenvolvimento de competências

Invista na sua capacitação e no desenvolvimento de competências para tornar o seu perfil profissional mais competitivo. Faça cursos, workshops ou certificações que estejam alinhados com a carreira que quer desenvolver. Adquirir novas competências demonstra comprometimento e adaptação profissionais, o que aumentar o seu valor para possíveis empregadores.

3. Pensar na marca pessoal

As suas informações pessoais, currículo e portefólio devem representar claramente quem deseja ser e qual objetivo profissional que quer alcançar. Muitas pessoas têm dificuldade em deixar para trás a pessoa que costumavam ser num emprego anterior para abraçar uma nova versão profissional de si mesmo. Ao falar sobre quem é agora, mencione o que procura profissionalmente e as competências que já tem. Depois, partilhe as suas experiências profissionais e académicas, estabelecendo uma base para a sua reputação.

Personalize a sua marca profissional, incluindo perfis do LinkedIn, redes sociais e portefólios, para refletir o seu profissionalismo e o caminho que quer alcançar – estes passos dão uma primeira impressão de quem é a potenciais empregadores.

4. Construção de relações

Fazer networking só para falar que já conheceu pessoas importantes é perder tempo. Em vez disso, tenha como objetivo o desenvolvimento de relações para acelerar o seu crescimento. Uma maneira eficiente de conhecer pessoas que pensam como você é entrar em organizações ou grupos de estudo da área na qual pretende apostar.

5. Renovação da mentalidade: só vive uma vez

Se está desanimado com o seu emprego atual, trabalhe para melhorar a sua qualidade de vida. Você merece viver a vida ao máximo. Planear uma transição de carreira com uma mentalidade positiva evita que ideias redutoras atrasem o seu crescimento e o impeçam de assumir riscos. Essa forma de pensar ajuda-o a identificar melhor as oportunidades que aparecem no seu caminho.

