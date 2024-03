Isto é o que acontece ao seu corpo quando bebe chá de menta todos os dias

O chá de menta é uma bebida apreciada em todo o mundo e associada a um paladar refrescante e a efeitos revigorantes. Mas, que impacto tem beber esta infusão da planta da menta todos os dias? São vários os potenciais benefícios para a saúde, desde auxiliar na digestão até proporcionar alívio dos sintomas de constipações, como explica o site Eating Well.

Antes de mais, o chá de menta é praticamente isento de calorias e rico em antioxidantes, como explicou ao mesmo site a nutricionista Melissa Azzaro. Além disso, estes são todos os benefícios de beber esta infusão diariamente:

Benefícios para a saúde digestiva

O mentol é um composto orgânico que pode ter efeitos antiespasmódicos, ou seja, ajuda a relaxar os músculos do trato gastrointestinal e facilitar um trânsito mais suave e rápido dos alimentos pelo sistema digestivo. Além disso, o chá de menta estimula o fluxo da bílis, o que contribui ainda mais para melhorar a digestão ao decompor as gorduras. Beba esta infusão no final da refeição.

Benefícios para a saúde respiratória

Embora haja evidências limitadas sobre o impacto na saúde respiratória de beber chá de menta, inalar mentol pode atuar como um descongestionante natural. Por isso, inalar o vapor do chá e o mentol enquanto o bebe, pode ajudar a aliviar a tosse seca e a garganta irritada, proporcionando algum conforto temporário.

Benefícios para a saúde mental

O mentol encontrado no chá de menta terá um efeito calmante que auxilia na redução do stress, concluiu um estudo publicado no Journal of Pharmacy & Pharmacology em 2021. Além disso, tem o potencial de melhorar a concentração e a função cognitiva. Trata-se de uma alternativa natural e sem cafeína para se manter focado.

Benefícios para a saúde oral

Beber chá de menta pode ajudar a refrescar o hálito. A menta tem efeitos antibacterianos e antifúngicos, o que pode contribuir para a saúde oral.

Propriedades antimicrobianas e antivirais

A infusão de menta tem propriedades que estimulam as defesas naturais do corpo.

Benefícios hormonais

O chá de menta pode até ser um apoio benéfico no tratamento de condições relacionadas com distúrbios hormonais, como a síndrome do ovário poliquístico, como têm concluído alguns estudos recentes.