Eva e Kelsey viajavam para celebrar fim da licenciatura quando um homem as atirou de uma encosta

Tinham acabado de se licenciar na área da informática e decidiram fazer férias na Europa. Com 21 e 22 anos, Eva Liu e Kelsey Chang (ver fotos na galeria de imagens acima) estavam na Alemanha quando conheceram um homem de 30 anos, também norte-americano como elas.

De acordo com as autoridades, as jovens acabaram a fazer uma caminhada com o seu conterrâneo na zona do Castelo de Neuschwanstein, famosa atração turística da região da Baviera, quando o pior aconteceu, como conta o The Guardian.

O homem atraiu as amigas para um caminho em direção à Marienbrücke, ponte muito popular para fotografar o castelo de Neuschwanstein. Nesse trilho, o homem atacou Eva, e Kelsey Chang tentou ajudar a amiga para impedir o ataque. Mas o homem empurrou Kelsey para a ravina, tentou agredir sexualmente Eva e depois também a empurrou pela encosta.

Eva não resistiu à queda de cerca de 50 metros e morreu já depois de ter sido resgatada pelas autoridades. No caso de Kelsey, uma árvore terá interrompido a queda e, por isso, chegou foi levada para o hospital, onde luta agora pela vida.

O homem foi imediatamente detido e a polícia apela aos turistas que se encontravam na altura do crime para partilharem todos os vídeos e fotografias com as autoridades.

A universidade onde as jovens concluíram os estudos já emitiu um comunicado a reagir à tragédia. “A família da Universidade do Illinois está de luto pela morte sem sentido de [Eva] Liu e pelo ataque a [Kelsey] Chang. Os nossos pensamentos estãao com a Sra. Chang na sua recuperação e com as famílias de ambas, que sofrem.”