Comer três destes pequenos frutos todos os dias tem um incrível impacto na sua saúde

5 alimentos ricos em ómega-3 além do salmão

Toda a fruta é benéfica para a saúde e isso não é novidade. Mas, há algumas que superam em benefícios todas as outras. Uma das mais faladas nos últimos tempos é a tâmara. Esta pequena preciosidade da natureza de sabor doce tem um efeito potente na nossa saúde.

O site francês especializado em saúde Medisite aponta agora os impactos de comer apenas três tâmaras por dia todos os dias. Os benefícios fazem-se sentir a curto e a médio prazo.

Ricas em fibras, potássio, magnésio, vitaminas - especialmente do complexo B - e antioxidantes, as tâmaras oferecem uma panóplia de benefícios para a saúde. Saiba quais:

Melhoram a digestão

Cada tâmara contém aproximadamente 1,6 gramas de fibra, o que facilita a digestão e contribui para um trânsito intestinal regular. As fibras desempenham também um papel crucial na manutenção do peso saudável e na prevenção de doenças como a diabetes tipo 2.

São fontes de nutrientes essenciais

As tâmaras são uma fonte importante de potássio e magnésio, dois minerais essenciais para o bom funcionamento do coração e para a regulação da pressão arterial.

Têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios

As tâmaras estão repletas de antioxidantes, que combatem os radicais livres no corpo. Estes compostos ajudam a reduzir a inflamação e desempenham um papel na prevenção de doenças crónicas, incluindo doenças cardíacas e cancro.

Redução do stress oxidativo

O conteúdo antioxidante das tâmaras, incluindo flavonoides, carotenoides e ácido tânico, ajuda a reduzir o stress oxidativo no corpo.

Impacto nas doenças crónicas

Ao reduzir a inflamação e o stress oxidativo, o consumo regular de tâmaras pode ajudar a diminuir o risco de certas doenças crónicas.

Impacto na saúde do coração

A saúde cardiovascular é outra área onde as tâmaras se destacam. O seu elevado teor de potássio ajuda a regular a pressão arterial, enquanto as fibras ajudam a reduzir o colesterol LDL (mau colesterol).

Regulação da pressão arterial

O potássio presente nas tâmaras ajuda a equilibrar os efeitos do sódio, promovendo assim uma pressão arterial saudável.

Redução do colesterol

As fibras solúveis das tâmaras ajudam a reduzir o colesterol LDL no sangue, o que é benéfico para a saúde do coração.

Efeitos na saúde mental e bem-estar

As tâmaras também podem ter um impacto positivo na saúde mental. A quantidade de vitamina B6 ajuda a melhorar a produção de serotonina e norepinefrina, que regulam o humor.

Melhoria do humor

A vitamina B6 presente nas tâmaras ajuda a melhorar o humor e a reduzir os sintomas de depressão.

Efeitos no sono

As tâmaras contêm elementos que promovem o sono, como o magnésio, conhecido pelo seu papel no relaxamento dos músculos e do sistema nervoso.

Aliado no controlo de peso

Apesar de serem doces, as tâmaras têm um índice glicémico relativamente baixo. A sua quantidade de fibra ajuda a regular o açúcar no sangue e a prolongar a sensação de saciedade, o que pode ser benéfico no controlo de peso.

Controlo do apetite

A fibra das tâmaras ajuda a reduzir a fome e a controlar o apetite.

Energia saudável

O açúcar natural presente nas tâmaras fornece uma fonte de energia saudável e duradoura, ideal para um lanche antes ou depois do exercício.

Prevenção da osteoporose

As tâmaras também são benéficas para a saúde óssea, devido à quantidade de minerais como cálcio, fósforo e magnésio. Estes nutrientes são essenciais para manter a força e a densidade óssea. Os minerais presentes nas tâmaras ajudam a prevenir doenças como a osteoporose, especialmente em mulheres na pós-menopausa.

Crescimento e regeneração óssea

As tâmaras fornecem os nutrientes necessários para o crescimento e reparação óssea, o que é crucial para crianças, adolescentes e adultos idosos.