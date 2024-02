Este alimento tem 10 vezes mais ómega-3 do que o salmão (e mais fibra que o pão de centeio)

Salmão e atum são dois peixes que nos saltam à mente quando o tema é gorduras saudáveis como o ómega-3. Mas, surpreendentemente, há um alimento muito simples de intriduzir na dieta que consegue bater em 10 vezes a quantidade de ácidos gordos saudáveis para a nossa saúde.

Além disso, é também uma pequena bomba de fibra. Falamos das sementes de linhaça, que concentram 2 gramas de ómega-3 e 2 gramas de fibra em apenas uma colher de chá, como explica o site Saber Vivir.

A linhaça é excelente no combate à prisão de ventre, tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante e reguladora dos níveis de gordura nas artérias, entre outros benefícios que fazem da linhaça um verdadeiro tesouro nutricional.

A maior parte das fibras que fazem parte da linhaça são solúveis, o que significa que se dissolvem em água e formam um gel no trato digestivo. Desta forma, a linhaça contribui para manter níveis saudáveis de colesterol, regula os níveis de açúcar no sangue e melhora a saúde digestiva geral.

São ainda uma boa fonte de proteína, importante para o desenvolvimento e reparação dos tecidos; e contêm pequenas quantidades de vitaminas e minerais, como vitamina B1 (tiamina), manganês e magnésio.

Na saúde cardiovascular, vários estudos demonstram que a linhaça na dieta reduz a formação de placas nas artérias, protege contra arritmias e reduz a pressão arterial, ajudando a prevenir ataques cardíacos e derrames.

Quando o tema é diabetes, saiba que as sementes de linhaça reduzem os níveis de glicose no sangue tanto em pessoas com diabetes tipo 2 quanto em pessoas com pré-diabetes.

A linhaça também ajuda a prevenir sintomas depressivos e a aliviar os sintomas da menopausa e tem uma influência muito positiva na microbiota intestinal graças ao seu teor de fibras. Reduz a obstipação e os sintomas da síndrome do colon irritável.

Porém, em pessoas que sofrem de doenças digestivas em que a recomendação é uma dieta pobre em fibras, como na Doença de Crohn ou Colite Ulcerativa (doença inflamatória intestinal), a linhaça não deve ser introduzida sem aconselhamento médico prévio.

A linhaça pode ser ingerida na forma de sementes, pó, óleo ou suplementos,

Percorra a galeria para ver exemplos de como introduzir linhaça na sua alimentação.