Para viver até aos 100 anos, estas são as frutas que deve comer regularmente

Todos sabemos que para se ter uma dieta equilibrada, é essencial comer regularmente frutas e legumes. Mas parece que estes dois grupos alimentares são a chave para a longevidade.

Investigadores concluíram que comer em médio cinco doses de frutas e vegetais reduz em 13% o risco de morte comparativamente a comer-se duas doses. Também é importante variar no tipo de vegetais e frutas escolhidos.

Além disso, Dan Buettner, jornalista do National Geographic, especialista em longevidade e criador do conceito de Zonas Azuis, áreas no mundo onde os habitantes têm maior longevidade, garante que as frutas e os vegetais são a base da dieta das pessoas destas Zonas Azuis.

Apesar de avisar que todas as frutas são consideradas nutricionalmente densas e muito importantes para a saúde, o site Well+Good fez uma lista das melhores frutas para a longevidade usando por base a pesquisa de Dan Buettner.

Saiba quais são as frutas que promovem longevidade na galeria acima. Deixamos só o alerta de que se não gostar de nenhuma, não adianta forçar. Mais vale investir em peças de que gosta porque assim acaba por comer mais e com mais frequência.