Hospital da Luz procura soluções inovadoras e abre portas a start-ups e PME

Através da Intelligent Health Platform (IHP), o Hospital da Luz é uma Test Bed e abre as portas ao ecossistema empreendedor, para que start-ups e PME de várias áreas de atuação possam experimentar, testar e desenvolver produtos, serviços ou soluções que prometam responder aos desafios do setor da saúde.

Ao integrar a Rede Nacional de Test Beds, a IHP tem o compromisso de acolher, até setembro de 2025, 50 testes piloto de start-ups e PME nacionais que atuem na área da saúde ou em setores que impactam o seu ecossistema integrado, como a excelência operacional e a sustentabilidade ambiental.

Com o objetivo de tornar a visão dos empreendedores numa realidade, a IHP disponibiliza as suas infraestruturas, equipamento, conhecimento e capacidade instalada através de três ambientes de última geração, tais como um Data Lake (In Silico Lab), o Centro de Simulação (Simulation Lab) e o Hospital (Living Lab), bem como orientação especializada por equipas multidisciplinares, explica o Hospital da Luz em comunicado.

“A inovação aberta é, sem dúvida, a chave para responder aos desafios do sistema de saúde, cujo quadro regulamentar complexo, rigor da demonstração de valor e eficácia financeira podem ser fatores desafiantes. É neste contexto que a Test Bed do Hospital da Luz está a atuar, em colaboração com Startups e PME, para acelerar o desenvolvimento e sucesso das suas inovações”, afirma Francisca Leite, diretora do Hospital da Luz Learning Health.

Já Nuno André Silva, responsável pela área de Inovação do Hospital da Luz Learning Health, revela que “a adesão na fase de pré-lançamento da Test Bed tem sido muito expressiva, mas continuamos a trabalhar fortemente para chegar aos 50 testes-piloto de produtos inovadores. Estamos, por isso, de portas abertas para receber o ‘the next big thing’ em matéria de inovação no setor”.

A IHP nasce do consórcio formado pelo Hospital da Luz Learning Health – responsável, no grupo Luz Saúde, pelas áreas de formação, investigação e inovação – e o Hospital da Luz. Pertencente à Rede Nacional de Test Beds, coordenada pela Estrutura de Missão Portugal Digital e financiada pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência -, a IHP é uma Test Bed que tem como missão acelerar a criação de evidência com impacto no sistema de saúde, apoiando o desenvolvimento e teste de soluções disruptivas.

Como funciona a Intelligent Health Plataform

Durante toda a jornada – submissão da candidatura, seleção, piloto e avaliação -, a equipa da Test Bed assegura um acompanhamento permanente das start-ups e PME com um gestor dedicado e uma equipa de advisors. Os projetos piloto serão desenhados à medida das start-ups/PME e terão uma duração preferencial de 3 meses. Para submissão de candidaturas, os interessados devem aceder ao formulário da Test Bed Intelligent Health Platform.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.