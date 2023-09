Ruby era influencer de maternidade, mas um dos filhos fugiu para pedir ajuda. Estava subnutrido e tinha fita-cola nos pés

A mãe que se tornou conhecida graças ao canal no YouTube “8 Passengers” foi detida por suspeita de maus-tratos de menores. Ruby Franke é mãe de seis filhos e está sob custódia da polícia depois de um dos filhos ter fugido de casa e ter pedido ajuda aos vizinhos.

De acordo com os documentos a que o Insider teve acesso, uma criança terá fugido pela janela da casa onde estava, no Utah, nos Estados Unidos, para pedir ajuda. A casa em questão não era a da família, mas sim da sócia de Ruby, Jodi Hildebrandt, uma terapeuta que acabou também por ser presa.

A criança terá ido ter a casa de um dos vizinhos a pedir água e comida. Nesse momento, o vizinho reparou que o menor tinha fita cola nos tornozelos e pulsos e decidiu chamar a polícia para que fosse averiguado o que estava a acontecer.

Ao chegar ao local, a polícia identificou uma segunda criança ainda dentro de casa, sendo que ambas mostravam sinais de má-nutrição e acabaram por ir para o hospital para receberem tratamento.

De acordo com os documentos oficiais, quatro menores foram entregues ao Departamento de Crianças e Famílias.

A filha mais velha de Ruby Franke, Shari, que terá cortado relações com a família, partilhou a detenção da mãe no seu Instagram. Num story mostrou a foto de um carro de polícia com a legenda “finalmente”. Noutra publicação escreveu “Hoje foi um grande dia. Eu e a minha família estamos felizes que se tenha feito justiça. Temos tentado alertar a polícia e a CPS (comissão de proteção de menores) para isto isto há anos e estamos felizes por finalmente terem decidido intervir”, cita a Insider.

Para quem gosta de acompanhar YouTubers de famílias, provavelmente Ruby Franke não é uma cara estranha. A mãe esteve à frente do canal de Youtube 8 Passengers onde mostrava o dia a dia da família juntamente com o marido Kevin Franke.

O canal chegou a ter cerca de 2,5 milhões de seguidores, mas acabou por ficar envolto em alguma polémica devido aos castigos que Ruby dava aos filhos. Pelo YouTube, somam-se dezenas de vídeos a analisar as interações da família e a falar em suspeitas de maus-tratos. Os vídeos no canal foram tornando-se cada vez mais esporádico e, entretanto, foi apagado.

Em junho de 2022, Franke voltou à rede social com um novo canal, o ConneXions, com a terapeuta Jodi Hildebrandt que viu a sua licença ser quase revogada em 2012 por partilhar a história de um paciente sem autorização.

O canal das duas mulheres, descrito como um grupo de apoio para mães, causou polémica desde o início já que muitos consideravam-no um culto.