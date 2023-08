Chocante! Médicos descobrem parasita vivo de mais de 7 centímetros dentro de cérebro de uma mulher

Uma mulher recebeu um diagnóstico chocante quando os médicos descobriram que os vários sintomas que vinha a sentir no último ano eram provocados por um verme parasita vivo que tinha no cérebro. O caso aconteceu na Austrália e os médicos conseguiram remover o parasita, que tinha 7,6 cm, com sucesso.

Até chegar ao diagnóstico, a mulher de 64 anos que não foi identificada sentiu uma panóplia de sintomas. As primeiras queixas foram de dores abdominais, diarreia e suores noturnos, conta o Unilad.

Chegou a estar internada, mas acabou por ser enviada para casa quando não se chegou a nenhuma conclusão.

Um ano depois, voltou aos médicos. Dessa vez, queixava-se de perdas de memória que pareciam piorar a olhos vistos e depressão. Foi assim que se partiu para ecografias e TAC e se descobriram alterações no cérebro da mulher.

Com receio do que pudesse ser, foi feita uma biópsia ao cérebro e foi assim que se descobriu aquilo que tem vindo a chocar toda a gente.

Os cirurgiões estavam à espera de encontrar um abcesso ou até um tumor. No entanto, o que veio nos fórceps foi um verme que ainda se mexia e que é normalmente encontrado em habitats de uma píton-reticulada.

Esta história acabou por ser transformada num artigo científico que foi agora publicado e que sugere que a mulher terá apanhado o parasita na área perto da sua casa, tendo consumido comida contaminada.

A mulher está a recuperar bem e grande parte dos sintomas já estão a desaparecer.