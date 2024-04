Saiba por que nunca (a sério, nunca) deve pisar ou esmagar as baratas

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

As baratas são um pequeno pesadelo doméstico em muitas zonas urbanas de Portugal e, nas cidades mais populosas, é comum aparecerem baratas, mesmo quando as condições de higiene nas habitações são impecáveis. Para muitas das pessoas que se deparam com baratas, a primeira reação é pisar e esmagar, ficando convencidas de que os seus problemas terminaram ali.

Mas, a verdade é que os especialistas alertam que ao fazer isto está a colocar em causa a sua saúde e de todas as pessoas que vivem em sua casa. Além disso, se não tiver o cuidado de limpar e desinfetar a sola do sapato com que matou a barata, está a ampliar o problema.

Especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinham deixado o alerta no ano passado, em declarações ao site brasileiro UOL, para os riscos de pisar baratas. Saiba que, quando são esmagados, estes insetos libertam grandes quantidades de bactérias, fungos, vírus e outros microrganismos.

Mesmo quando se usa um inseticida, a barata liberta contaminantes, ainda que de forma mais lenta. Há até estudos que estabelecem uma ligação entre o esmagamento de baratas com a proliferação de doenças como tuberculose, poliomielite, febre tifoide, conjuntivite, pneumonia, hepatite A ou lepra.