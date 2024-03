Mostramos como se faz uma armadilha infalível para nunca mais ter moscas na cozinha

As moscas que nos entram em casa, pousam nos nossos alimentos, que se escondem na bancada da cozinha ou repousam nas paredes e tetos, não são tão inofensivas quanto possam parecer. Na verdade, colocam em causa a boa higiene da nossa casa e, convenhamos, são bastante incómodas.

Mas, com um pouco de engenho e com os materiais certos, é possível acabar com este pequeno pesadelo. A revista francesa Marie France explica como fazer uma armadilha eficaz que ‘apanha’ as moscas e não as deixa de lá sair:

Corte ao meio na vertical uma garrafa de água vazia, um pouco acima do meio, de modo que a parte inferior seja maior do que a parte superior

Os dois pedaços da garrafa são então encaixados com a boca da garrafa para baixo dentro da parte inferior

Após selar as bordas com fita adesiva, precisa apenas de encher a armadilha com uma mistura para atrair as moscas (ver vídeo abaixo)

Existem muitas receitas tradicionais para a mistura que deve colocar na garrafa, mas a mais simples é colocar cerveja ou vinho no fundo da armadilha. Não é necessário encher o recipiente, 3 a 5 centímetros são suficientes. Pode também experimentar com água e açúcar ou simplesmente água e qualquer líquido doce como mel ou xarope.

Atraídas pelo cheiro, as moscas entrarão na armadilha pelo gargalo. Chegando ao fundo, irão provar a mistura, mas não conseguirão sair e acabarão por morrer.

Para dissuadir as moscas de visitar a sua casa, existem também soluções preventivas. Em primeiro lugar, é importante ter a cozinha impecável, livrando-se de todos os restos de alimentos que possam atrair estes visitantes indesejados.

Frutas maduras também podem ser atrativas, por isso é melhor ficar de olho na fruteira e remover qualquer peça mais madura.

Recomenda-se desinfetar os móveis da cozinha uma vez por semana, sendo o vinagre branco uma opção ideal. Insetos como moscas ou mosquitos não apreciam o seu odor forte. Trata-se ainda de um produto natural.

A citronela também pode ser usada como repelente, seja através de um difusor de óleos essenciais ou pulverizando o interior de sua casa.