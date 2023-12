Viagem mágica no Comboio de Natal a Vapor leva para tempos antigos nesta época natalícia

Esta época de Natal fica mais mágica com o comboio de Natal a Vapor da CP – Comboios de Portugal. Neste mês de dezembro, vai ser possível viajar entre Porto São Bento e Ermesinde numa das cinco carruagens históricas puxadas pela icónica locomotiva a vapor CP 0186.

A viagem natalícia é mais do que um passeio num comboio a vapor. É uma visita ao passado com animação a bordo. Além disso, em Ermesinde, as pessoas poderão visitar a Aldeia de Natal e a maior Árvore de Natal do País, no Parque Urbano de Ermesinde, localizado perto da estação de comboio.

As viagens não ocorrem todos os dias, vão apenas ser feitas em sete dias, 16, 17, 23 e 30 de dezembro e 6 e 7 de janeiro. Em cada um dos dias são feitas duas viagens da estação de Porto São Bento até Ermesinde e duas outras no sentido oposto.

No regresso, os clientes poderão optar por viajar no serviço regular dos Comboios Urbanos do Porto, desde que no próprio dia.

A viagem no Comboio de Natal a Vapor tem um custo de 10 euros para os adultos e 5 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos e podem ser adquiridos nas bilheteiras CP e na bilheteira online. Os horários das viagens podem ser vistos na página da CP.