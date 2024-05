Esqueça os cotonetes. Esta é a maneira mais segura de limpar os ouvidos, garante otorrino

Há dois tipos de pessoas no mundo: as que nunca usaram um cotonete porque têm medo de furar um tímpano e as que adoram (tentar) limpar a cera com este pequeno objeto. Quer faça parte do primeiro ou do segundo grupo, a verdade é que muito provavelmente já ouviu dizer que não se devem colocar cotonetes no canal auditivo. Resta saber qual é a melhor forma de manter o excesso de cera bem longe.

A cera é algo natural do nosso corpo, produzida pelas glândulas do canal auditivo para limpar e proteger os ouvidos. À medida que mexemos a mandíbula – ao falar e mastigar –, a cera é puxada para fora do canal, trazendo com ela pele solto e partículas de sujidade que possam ter entrado, explica a otorrinolaringologista Elisa Gil-Carcedo num artigo do El País.

Ter cera é algo normal e só se pode tornar um problema quando o corpo a produz em demasia ou até quando tentamos limpá-la com o cotonete e acabamos por empurrá-la para cada vez mais fundo no ouvido. Em ambos os casos, o que pode suceder é a criação de um tampão e é por isso que é essencial saber limpar corretamente os ouvidos.

Elisa Gil-Carcedo explica que não é recomendado o uso de cotonetes, seringas com água ou sprays de água do mar para limpar a cera já que o uso incorreto pode causar feridas tanto no ouvido como na membrana do tímpano, além de promover o surgimento de infeções.

A recomendação da médica é limpar as dobras da orelha e apenas a entrada do canal auditivo, sem a introdução de nenhum objeto no interior, já que isso é o que muitas vezes cria os tampões de cera.

Para as pessoas que criam muita cera, a médica recomenda que se procurem gotas próprias, que atuam como solventes da cera. Estes óleos devem ser usados de forma periódica dependendo da pessoa. O melhor é mesmo ter o acompanhamento do médico para perceber se esta solução é realmente a mais viável.

Lembre-se, o mais importante é evitar colocar objetivos no canal auditivo e perceber que a cera é algo normal.