É praticante de padel? Fique a conhecer as 10 melhores cidades portuguesas para jogar

Desconhecido da maioria dos portugueses até há bem pouco tempo, o padel é um desporto que tem conquistado cada vez mais adeptos. A modalidade massificou-se e hoje não passa despercebida a ninguém tamanha é a quantidade de campos espalhados pela cidade.

O Holidu apresenta as 10 melhores cidades nacionais para os amantes de padel, com base numa classificação que foi criada nos dados do Google Maps e do SEM Rush. No ranking, o portal de reservas para casas de férias recorreu à palavra-chave “padel” para recolher dados sobre o número de campos de padel e o volume de pesquisas que existem mensalmente. Ora conheça a lista.

1. Porto | Padel Score: 10.0

O Porto é a melhor cidade para os entusiastas do padel em Portugal, segundo o Holidu. Reconhecida pela sua cultura de padel, a cidade oferece uma infinidade de instalações e clubes de topo. Com mais de 30 campos pela cidade, não será difícil marcar um jogo com os seus amigos. Existem, ainda, alguns clubes que praticam happy hours, onde o preço é mais baixo. A cidade invicta proporciona um ambiente inigualável para aperfeiçoar as suas capacidades e desfrutar de jogos competitivos.

Clube a experimentar no Porto: Padel Athletic Club. Um clube com 14 campos, tanto exteriores como interiores, balneários e uma zona de lounge muito bem cuidada para convívio, lazer e petiscos.

2. Lisboa | Padel Score: 7.25

Com a medalha de prata na classificação do Holidu, encontramos Lisboa. A capital surge como uma escolha atrativa para os entusiastas do padel que procuram instalações de topo e uma comunidade próspera. Com uma cultura de padel em expansão, a cidade oferece diversos clubes e campos, mais de 20 espalhados pela cidade, proporcionando amplas oportunidades para jogadores de todos os níveis se envolverem no desporto. Apesar de ser a segunda melhor cidade de Portugal para a prática do desporto, Lisboa possui uma atmosfera dinâmica e condições climatéricas excecionais, garantindo um jogo memorável durante todo o ano, diz o portal de reservas.

Clube a experimentar em Lisboa: Padel Campo Grande. Marcado pela sua magnífica localização, o Clube de Padel tem 9 campos outdoor rodeados de paz, verde e sossego.

3. Braga | Padel Score: 7.14

Apesar do seu terceiro lugar na classificação para a prático do padel, Braga não deixa de proporcionar uma experiência inesquecível aos entusiastas. Com uma comunidade cada vez maior, a cidade oferece vários clubes e instalações onde os jogadores podem praticar este desporto. Apesar da sua dimensão mais pequena em comparação com o Porto e Lisboa, o entusiasmo é marcado pelas 880 pesquisas mensais, destacando o “investimento formidável de Braga a este desporto”. Com um ambiente acolhedor e oportunidades de competição, Braga começa a tornar-se num destino de destaque para os amantes do padel em Portugal.

Clube a experimentar em Braga: Top-padel Braga Center. Com um total de 9 campos, tanto interiores como exteriores, combina na perfeição o padel profissional, com o padel social. O preço por uma hora a partir das 18 horas ronda os 28 euros, podendo fazer a reserva diretamente no site ou na Playtomic.

4. Coimbra | Padel Score: 6.50

Coimbra, apesar de não ser tipicamente vista como um destino para a prática do padel em Portugal, não deixa de oferecer um cenário vibrante para os entusiastas, afirma o Holidu. E, embora tenha ficado classificada como a quarta melhor cidade no estudo, Coimbra possui inúmeros clubes e campos dedicados ao desporto, que atendem a jogadores de todos os níveis e habilidades. Com perto de 600 pesquisas mensais percebemos que este desporto ganha cada vez mais tração nesta cidade.

Clube a experimentar em Coimbra: Star Padel Outdoor Coimbra. Aqui esperam-lhe 6 campos panorâmicos com piso WPT, uma esplanada para conviver depois do jogo, material de aluguer de alta qualidade e um parque infantil para deixar os filhos entretidos enquanto faz a sua partida.

5. Matosinhos | Padel Score: 6.28

Matosinhos oferece uma experiência interessante para os entusiastas, apesar de não ser reconhecido como o principal centro de padel em Portugal. A sua classificação a meio da tabela não lhe faz jus, segundo o Holidu, que refere que o compromisso da cidade com o padel é evidente através dos seus campos e clubes espalhados pela região. Com 320 pesquisas mensais, a procura e interesse por este desporto é cada vaz maior. Para quem procura um cenário dinâmico de padel num ambiente costeiro, Matosinhos é, sem dúvida, um destino digno de nota.

Clube a experimentar em Matosinhos: Quinta de Monserrate Sports Clube Matosinhos. O clube apresenta 8 campos de padel dos quais 6 cobertos, ginásio e um restaurante onde poderá descomprimir.

As restantes cidades que fazem parte do ranking são:

6. Sintra | Padel Score: 6.21

7. Leiria | Padel Score: 5.93

8. Guimarães | Padel Score: 5.76

9. Maia | Padel Score: 5.69

10. Cascais | Padel Score: 5.52

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders