“Perdi mais de 20 quilos com apenas três mudanças na minha vida”. O testemunho de Gen Cohen

Fundou um programa online para ajudar a perder peso e conta com mais de 400 mil seguidores no TikTok, num perfil em que dá dicas de alimentação, de compras, receitas e mudança de lifestyle. Em declarações à revista Newsweek, explica como conseguiu vencer a luta contra o excesso de peso: "Durante três anos, deparei-me com um aumento de 30 quilos e percebi que precisava de controlar o meu peso para evitar complicações de saúde. No meu 21º aniversário, ao ver uma fotografia em que mal me reconhecia, decidi que era hora de mudar.”

Gen Cohen começou por implementar três mudanças essenciais na sua vida. Em primeiro lugar, reestruturou a sua alimentação, abandonando a alternância entre dias saudáveis e fins de semana desregrados. Passou a monitorizar a sua alimentação diariamente, optando por refeições caseiras e eliminando alimentos processados.

A ‘coach’ norte-americana integrou uma rotina de exercícios em casa, inicialmente com treinos curtos de 28 minutos e, posteriormente, evoluindo para treinos mais longos e levantamento de pesos. Mesmo não frequentando o ginásio diariamente, mantém-se ativa com caminhadas diárias, pode ler-se na Newsweek.

Gen Cohen priorizou também o sono e a gestão do stress. Estabeleceu um horário de sono consistente, melhorando significativamente a qualidade do seu descanso. Investiu no seu bem-estar mental através de terapia, leituras sobre crescimento pessoal e foco não apenas na magreza, mas na felicidade global.

A transformação não se limitou à condição física e a jovem garante que ganhou confiança e amor-próprio. Atualmente, é uma ‘coach’ de perda de peso com um programa dirigido a mulheres, ajudando centenas a alcançarem resultados semelhantes.