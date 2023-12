Temos uma sugestão de entrada de Natal sofisticada e que se faz num instante

Tarte Rústica de Queijo Chévre e Pera

Ingredientes

2 peras cortadas em fatias;

1 massa quebrada de compra;

1 c. sopa mel;

1 ovo grande;

150gr queijo creme;

200gr queijo chèvre;

2 c. sopa de tomilho fresco.

Preparação

1. Forre uma forma de tarte com a massa quebrada.

2. Numa taça envolva o queijo creme, o ovo e 1 c. sopa de tomilho. Verta este preparado sobre a massa quebrada. Disponha fatias de queijo e de pera, regue com mel e polvilhe com restante tomilho.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos.