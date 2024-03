Hospital de Ponta Delgada evita deslocação de doentes cardíacos com recurso a técnica inovadora

O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, está a revolucionar o acesso à prestação de cuidados dos doentes cardíacos no arquipélago com duas inovações: o Heart Connect System e o HeartLogic. Estes avanços, com tecnologia criada pela Boston Scientific, não só representam uma significativa melhoria na tecnologia disponível ao acompanhamento de doentes com dispositivos cardíacos implantáveis, mas também impactam os desafios geográficos que afetavam o acesso dos doentes aos cuidados médicos especializados em regiões isoladas, explica a unidade hospitalar em comunicado.

Os doentes portadores de um dispositivo cardíaco implantável (comumente conhecido por Pacemaker) necessitam de seguimento específico e periódico, onde são avaliados os parâmetros de funcionamento do mesmo. Além disso, pelo seu problema cardíaco, acresce o risco de necessidade de ida ao Serviço de Urgência. Porém, em muitas áreas afastadas das zonas principais, como é o caso das várias ilhas do arquipélago dos Açores, os doentes enfrentam dificuldades significativas em aceder aos cuidados cardíacos especializados.

Atendendo a este desafio, o Heart Connect System ajuda a superar estas barreiras geográficas, visto que permite que os médicos da unidade de saúde mais próxima do doente possam partilhar essa informação em tempo real com um profissional de saúde especializado do Hospital do Divino Espírito Santo. Por sua vez, este passa a aceder remotamente aos programadores dos dispositivos implantados, de forma a esclarecer ou resolver eventuais dúvidas ou problemas.

Segundo Dinis Martins, diretor de Serviço de Cardiologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, “a vida com um dispositivo cardíaco implantável não implica grandes limitações pelo dispositivo em si, no entanto, os pacientes necessitam de um acompanhamento regular e em regiões isoladas, como em certas ilhas dos Açores, o acesso a cuidados médicos especializados é um desafio devido às barreiras geográficas”.

A consulta de doentes com dispositivos cardíacos que residem nos Açores é centralizada em quatro ilhas do arquipélago (São Miguel, Terceira, Faial e Santa Maria) com um centro de monitorização remota para todos os doentes com cardiodesfibrilhadores (CDIs) e ressincronizadores (CRTs) sediado no Serviço de Cardiologia do Hospital do Divino Espírito Santo. Atualmente, esta ferramenta (Heart Connect) já se encontra disponível nestes quetro polos tornando-a assim acessível a todos os doentes Açoreanos com estes dispositivos.

Para além desta técnica, o Serviço de Cardiologia do Hospital do Divino Espírito Santo implementou também o HeartLogic, que permite monitorizar remotamente o doente com insuficiência cardíaca. Utilizando sensores fisiológicos nos dispositivos cardíacos, este algoritmo avançado identifica pacientes em risco de descompensação cardíaca e permite realizar uma intervenção por parte da equipa médica que segue o doente, de modo a evitar um internamento por insuficiência cardíaca, que é uma das causas reconhecidas de aumento da mortalidade na população. Muitas destas intervenções podem ser feitas sem ser necessário o doente sair de casa, apenas com um aconselhamento e orientação terapêutica via telefone.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders