Portugal no top 10 de hubs de start-ups mais inovadores da Europa, segundo Financial Times

Portugal tem seis incubadoras de start-ups entre 125 hubs de inovação na Europa, segundo o “Europe’s Leading Start-up Hubs”, do Financial Times. A Startup Braga (7.º) e a Startup Lisboa/Unicorn Factory (10.º) estão entre o top 10 dos hubs mais inovadores nesta primeira edição do ranking.

O “Europe’s Leading Start-up Hubs” resulta de um conjunto de inquéritos a mais de 2 mil entidades europeias e mais de 2.600 alumni, em parceria com a Statista e a Sifted. Mentoria e formação oferecidas, infraestruturas, assistência jurídica, aconselhamento sobre desenvolvimento empresarial, oportunidades de networking ede financiamento e custos/taxas/capitais próprios são alguns os critérios ponderados na avaliação que resultou na escolha de 125 hubs de 19 países.

A Startup Braga, com uma avaliação de 80.988 pontos, surge na sétima posição, e a Startup Lisboa/Unicorn Factory Lisboa, com uma avaliação de 80.011, fecha o top dos 10.

“Esta distinção da Financial Times e Statistica vem confirmar o forte crescimento que a Unicorn Factory Lisboa, e o programa de incubação Startup Lisboa em concreto, tem vindo a alcançar desde 2022. Para o ano de 2024, o objetivo é apoiarmos mais de uma centena de novas startups early stage e esta posição de topo no ranking vem destacar a qualidade do nosso programa e aumentar o interesse de startups internacionais, onde contamos já com uma percentagem de 56% internacionais”, diz Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, citado em comunicado.

A Startup Lisboa já tem uma comunidade de 220 start-ups incubadas. A 10.ª posição no ranking não tem em “consideração os resultados do Programa de Scaling Up lançado pela Unicorn Factory Lisboa no final de 2022, e que conta já com 32 scaleups, start-ups já na fase de crescimento, que obtiveram mais de 240 milhões de euros em investimento e representam 950 postos de trabalho”, refere a Startup Lisboa/Unicorn Factory.

No top 100 surge ainda o Building Global Innovation — com uma pontuação de 77.03 — na 25ª posição; bem como o IPN — Instituto Pedro Nunes (75.303) na 44.ª posição e ainda a Casa do Impacto que, com uma pontuação de 72.162, conquista o 75.º lugar no ranking

A Casa de Impacto é um dos 61 hubs de impacto reconhecidos entre os 125 a nível europeu. Criado há cinco anos, o hub de empreendedorismo da Santa Casa da Misericórdia tornou-se na primeira plataforma de novas empresas de impacto social em Lisboa, focada na promoção de empreendedores que desenvolvem modelos de negócio com impacto socioambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Soma já mais de 220 residentes no Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, com mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação ou outras iniciativas. No total, representam 3,2 milhões de euros investidos em startups de impacto.

Entre os 125 hubs europeus mais inovadores está ainda a Beta-i, que com uma pontuação de 59.099 ocupa a 124.ª posição.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders