Depois de ver este vídeo, nunca mais vai comer uvas da mesma maneira

É essencial incluir fruta na alimentação diária. No entanto, por vezes dá alguma preguiça de a preparar, especialmente se não forem peças que é só lavar e comer, como a maçã.

As uvas são uma fruta muito adorada por pequenos e graúdos, mas não fazem parte da lista de peças que é só lavar e comer, especialmente quando é para os mais novos. Com este truque, deixa de ser o caso.

A dica partilhada por Lex Ferrante no TikTok é particularmente útil para quando se compra uma boa quantidade de uvas e se quer deixá-las já preparadas para ser só tirar e comer.

No vídeo, a criadora de conteúdos mostra como é simples tirar todas as uvas do engaço, o raminho que as mantém num cacho. É só arranjar um saco, colocar o cacho lá dentro agarrando na ponta do engaço e abanar por uns segundos. Desta forma todas as uvas caem e ficam no saco, prontas para serem consumidas.

Nos comentários, a influenciadora diz que é importante lavá-las primeiro e secá-las, para depois ser só fechar o saco e guardá-las no frigorífico.

Veja como se faz no vídeo.