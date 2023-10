Porque a vida não é só trabalho, conheça as melhores escapadelas na Europa para este outono

Barcelona lidera lista das melhores cidades europeias para visitar neste outono, de acordo com a plataforma de aluguer de carros DiscoverCars. Lisboa surge em segundo lugar.

Embora o verão já tenha terminado, ainda há muitos motivos para viajar e descobrir novos destinos. Uma viagem para uma grande cidade pode ser o programa perfeito para aproveitar os dias de outono.

A DiscoverCars compilou uma lista das melhores cidades europeias para visitar nos meses de outono. A plataforma analisou fatores como aeroporto mais próximo, número de hotéis “económicos”, custo médio de aluguer de um carro durante uma semana, precipitação média, temperatura e horas de luz diurna em setembro, outubro e novembro.

Com mais de 500 hotéis “económicos” e mais de 1.700 restaurantes acessíveis, Barcelona foi considera a melhor cidade para se visitar no outono, explica a plataforma. Segue-se Lisboa, com 94 pontos. É a cidade mais quente da lista, com uma temperatura média de 18 graus.

O terceiro lugar vai para Berlim, que pontua 89, e tem um custo de estadia durante una semana de 827 libras (955 euros), além de uma precipitação média de 51 milímetros que a torna um dos locais com o clima mais seco da lista. A vida noturna de Berlim e a abundância de museus e galerias tornam também a cidade alemã num ótimo local para uma pausa outonal.

Conheça a lista abaixo:

1. Barcelona, Spain (98/120)

2. Lisboa, Portugal (94/120)

3. Berlin, Alemanha (89/120)

4. Budapest, Hungria (85/120)

5. Gdansk, Polónia (81/120)

6. Amesterdão, Países baixos (79/120)

7. Copenhagen, Dinamarca (73/120)

8. Bilbao, Spain (68/120)

9. Bordeaux, France (63/120) / Bruges, Bélgica (63/120)

10. Pula, Croácia (62/120)

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders