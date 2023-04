Simon Cowell fica completamente estupefacto com voz de menino de 13 anos [VÍDEO]

Malakai Bayoh, um menino de 13 anos, deixou júri e espetadores do concurso ‘Britain’s Got Talent’ espantados com a sua voz surpreendente, no episódio transmitido nesta semana no Reino Unido.

O menino começa por explicar que começou a cantar aos sete anos, por insistência da mãe que o levou para um coro. “É a minha maior fã”, conta.

Bruno Tonioli, um dos jurados, esteve lavado em lágrimas durante toda a atuação. Da plateia chegavam também lágrimas, aplausos e muitas emoções, destacando-se a alegria da mãe de Malakai.

Simon Cowell ficou atónito com a atuação e limitou-se a comentar: “Se há alguma palavra que possa usar para descrever isto... dourado!”, disse, premindo o cobiçado botão premido apenas em casos de talento excecional.

“Tens uma das melhores vozes que já ouvi para alguém da tua idade”, disse Simon ao menino. “Obrigado, obrigado, obrigado por vir a este programa”, concluiu.

Veja o vídeo: