O segredo para um arroz branco perfeito é desligar o fogão

Preparar arroz pode parecer simples, mas a verdade é que tem muito mais ciência do que pode parecer à primeira vista. Conseguir o tão desejado arroz branco soltinho e cozido – quase como o dos restaurantes – é para muita gente quase uma missão impossível. Mas não tem de ser.

Um vídeo no TikTok, feito por Kauã Oberhuber, mostra que o segredo para um arroz branco perfeito é um pano limpo e o fogão desligado. Parece estranho? Nós também achámos, até que vimos o truque em ação. Na sua rubrica “Provando com Sinceridade”, Kauã testa o truque para fazer arroz que está a fazer furor na internet.

Para fazer este arroz, comece por preparar como já o costuma fazer. no caso do criador de conteúdos, o primeiro passo é fazer um refogado com alho e azeite, colocando depois o arroz e fritando-o um pouco. De seguida, coloca o dobro da quantidade de água que pôs de arroz, tempere a gosto e ligue o forno.

É aqui que entra o truque. Quando a água ferver, desligue o fogão e tape o tacho com um pano limpo. Atenção, o pano tem de cobrir toda a abertura. Depois coloque a tampa – que tem de vedar bem – e deixe o arroz assim durante 15 minutos.

O resultado, mostra Kauã, é um arroz cozido, soltinho e fofo.

Veja no vídeo como se faz este arroz perfeito, sem muito trabalho e sem gastar muito gás ou eletricidade.