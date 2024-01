Vida doméstica: 10 coisas que nunca deve ter na bancada da cozinha

Pelas bancadas de cozinhas do mundo residem vários objetos, desde máquinas de café a torradeiras, especiarias, o detergente da loiça, o pão, medicamentos, documentos e folhetos que chegam à caixa do correio, brinquedos, carregadores de telemóveis, etc, etc. Parece que tudo cabe naquela bancada que se cruza sempre connosco quando precisamos de depositar alguma coisa.

A verdade é que isto cria uma sensação de desorganização, tornando a atividade de cozinhar menos prazeirosa e fazendo com que seja mais difícil manter a bancada verdadeiramente limpa.

Por isso, propomos um exercício: percorra a galeria acima e verifique, um a um, se tem esse objeto em cima da bancada. De seguida, equacione se precisa mesmo que lá esteja ou se pode encontrar uma solução alternativa para ele.