Cada ano de vida de um cão equivale mesmo a 7 anos humanos? Saiba como calcular a idade do seu patudo

Desde os anos 1950 que se costuma dizer que para calcular a idade dos cães em anos humanos, basta multiplicar os anos de vida do cão por sete. Mas parece que esta regra não passa de um mito. Para se saber realmente quantos anos um cão tem em anos humanos, é preciso ter outros fatores em consideração.

De acordo com Kelly M. Cassidy, da Universidade do Estado de Washington, a explicação para o surgimento da fórmula 7:1 parece ter vindo da crença de que, estatisticamente, as pessoas vivem 70 anos e os cães dez, cita o American Kennel Club.

Já William Fortney, veterinário na Universidade do Estado do Kansas, a origem pode ter sido apenas marketing, para fazer com que as pessoas levassem os seus animais de estimação ao veterinário pelo menos uma vez por ano. Independentemente da origem, a fórmula está errada.

Como calcular a idade do seu cão

A regra geral apontada pela Associação Americana de Médicos Veterinários é que o primeiro ano de um cão equivale aos primeiros 15 anos de uma pessoa e o segundo ano a nove humanos. A partir daí, cada ano equivale a cerca de cinco anos humanos, sendo que isto vai variar conforme o tamanho do animal.

Normalmente, gatos e cães pequenos são considerados sénior quando chegam aos sete anos e cães de raça grande por volta dos cinco, seis anos.

Confira a tabela para perceber qual será a idade em anos humanos do seu quatro patas.