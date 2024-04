Saiba por que deve espalhar cascas de laranja no seu pátio ou varanda

As laranjas são das frutas mais consumidas um pouco por todo o mundo. Mas ao contrário da maçã ou da pera, em que é possível comer a casca, com o cítrico, o mesmo não é possível. A boa notícia é que também não precisa de pôr fora a casca da laranja. Ela pode ser muito útil e nós explicamos como.

A casca de laranja, por ser muito aromática, pode ser usada para fazer velas ou até criar um óleo essencial. Mas também é uma alternativa natural e amiga do ambiente para manter insetos bem longe, explica o site House Digest.

O calor chega e com ele começam a surgir os mosquitos. E por melhor que seja um fim de tarde quente no pátio, não há nada mais maçador do que os teimosos mosquitos que teimam em andar à nossa volta e, pior, picar. Se espalhar cascas de laranja no seu pátio ou varanda, vai ver que o problema diminui.

De acordo com um estudo de 2001 publicado na revista científica Bioresource Technology, os extratos encontrados em laranjas e limas são bons repelentes de mosquitos e outros insetos. E apesar de o estudo se forcar em sprays feitos a partir dos extratos, há profissionais de controlo de pestes que garantem que é também possível utilizar apenas a casca. Um estudo de 2023 publicado na Revista Internacional de Investigação Multidisciplinar confirma esta teoria, recomendando que se coloquem cascas de laranja em espaços exteriores para afastar mosquitos.

A casca de laranja funciona como um repelente pois contém limoneno, um componente inseticida que afeta o sistema respiratório dos insetos. Por isso mesmo, além de poder espalhar as cascas no espaço exterior da sua casa, pode também esfregar na pele para afastar mosquitos.

A melhor parte é que se por acaso se esquecer das cascas no seu pátio ou varanda, não há problema. São biodegradáveis e vão decompondo-se. Claro que também pode ir apanhando e pondo fora quando sentir que estão a perder o efeito ou a ficar muito feias.